Stor, dansk restaurantkæde ekspanderer nu til udlandet.

Mange tyskere kan nu se frem til spareribs i lange rækker, kængurukød og møre bøffer ad libitum, når den danske familieejede restaurant 'Restaurant Flammen' åbner op i nabolandet til syd.

Det fortæller restauranten i en pressemeddelelse, hvor de også tilkendegiver, at de glæder sig til at servicere den tyske befolkning.

Helt præcist åbner Flammen en restaurant i Hamborg og dørene bliver slået op allerede den 9. maj i år.

Restaurant Flammen blev startet af en sønderjysk familie i 2009, og siden familien for første gang slog dørene op for gæster, har fokus ligget på, at restauranterne skal indeholde en hyggelig og varm atmosfære.

Og den splinternye restaurant i Hamborg skal bygge på præcis de samme værdier. Konceptet bliver altså nøjagtig det samme, som vi kender fra de danske restauranter, ligesom også navnet forbliver intakt.

Restaurant Flammen fortæller, at det ikke er en tilfældighed, at netop Tyskland og Hamborg er blevet valgt.

»Vi har en stor forkærlighed for Tyskland, og det har altid været en drøm at åbne en restaurant lige netop i Hamborg, som er en hyggelig og kulturel by med masser af historie,« Udtaler familien Rosenfeldt Sunddal, der er familien bag restaurantkæden.

Samtidig fortæller familien, at der endnu ikke er konkrete planer om flere restauranter i Tyskland, men at man håber på, at der dukker flere op en dag.

»Vi glæder os meget til åbningsdagen, og vi er spændte på, hvordan byens befolkning tager imod os, da det er første restaurant i Tyskland og muligvis spadestikket til at åbne flere restauranter i landet. Lige nu er vi meget taknemmelige for, at restauranten er fuld booket på åbningsdagen,« siger administrerende direktør hos Flammen, Elias Grøftholdt Tychsen.

Restaurant Flammen har 14 restauranter i Danmark, og nummer 15 åbner altså i Hamborg den 9. maj. Restaurant Flammen-familien består af forældrene Ketty og Flemming Rosenfeldt Sunddal med børnene Martin og Kristina.