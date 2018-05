Andreas Husby og Rasmus Søndergaard fik en god idé, da de skulle have deres blot 18 dage gamle datter med på hendes første flyvetur. Nu har det danske kærestepar vakt opsigt i hele verden - takket være verdensstjernen Niall Horan fra One Direction.

'Fik den sejeste lille godtepose på flyet sammen med dette brev. Marit var musestille i 10 timer. Held og lykke til begge fædre.'

Sådan skriver sangeren Niall Horan - tidligere medlem af boybandet One Direction - på Twitter, da han tirsdag fik en pose slik og et brev med en stor undskyldning fra 18 dage gamle Marit, som grundet sin unge alder måske ville 'miste tålmodigheden' på flyveturen.

'Mine ører vil måske gøre ondt, og min mave blive nervøs. Jeg tror, mine fædre er mere nervøse, end jeg er,' 'skriver' nyfødte Marit i brevet fra sine fædre, som via verdensstjernen har fået mere end svimlende 300.000 likes på Twitter.

Had the coolest little goodie bag on the plane with this letter enclosed . Marit was quiet as a mouse for 10 hours . Goodluck to both dads pic.twitter.com/Efd0eJEVVj — Niall Horan (@NiallOfficial) 22. maj 2018

Og fædrene viser sig at være danske Andreas og Rasmus, der netop var på vej hjem fra LA, hvor de havde hentet deres 18 dage gamle Marit, som er født af en amerikansk surrogatmor.

Og de blev svært forbavsede, da de så, at deres brev var gået viralt, fortæller 31-årige Andreas Husby til BT.

Rasmus Mayland Søndergaard (tv.), Andreas Husby (th.) og deres lille datter Marit. Foto: Privat Rasmus Mayland Søndergaard (tv.), Andreas Husby (th.) og deres lille datter Marit. Foto: Privat

Han kunne ikke sætte navn på verdensstjernen, da han bemærkede ham i flyet, men blev gjort opmærksom på tweetet, da han kom hjem. Og her blev han rørt af de knap 4000 kommentarer, som det har medfødt.

'Forældreskabet er vanvittigt hårdt. jeg har tre babyer og jeg er så stolt af jer begge. Også fordi I tager jer tid til at tænke på folk omkring jer. Fantastisk idé. Marit er en skønhed. Held og lykke med det hele,' skriver én, mens en anden skriver:

'Forestil dig at vokse op og finde ud af, at legenden Niall har tweetet om dig og set dit barndomsbillede.'

Og beskederne varmer Andreas Husby, der kun har set én negativ kommentar i havet af kærlighed. Det var fra en bruger, der mente, at kæresteparret burde have taget tog eller færge fra LA til Danmark for at skåne andre.

»Inden vi rejste, overvejede vi, om man kunne tillade sig at tage en lille baby med på så lang en tur. Jeg kan nemlig selv huske nogle flyveture, hvor en baby har været utilfreds hele vejen. Så vi valgte at lave posen for at sige: 'Ja, vi er her. Og vi ved godt, det kan blive svært',« siger Andreas Husby.

pic.twitter.com/bzt2yexdXr — andreashusby (@andreashusby1) 23. maj 2018

»Marit sov på hele turen, så det var slet ikke nødvendigt med goodie bag'en. Der var selvfølgelig optræk til noget nogle gange, men det klarede vi med en sut eller en sutteflaske,« siger den stolte far.

Sammen med sin kæreste har han skrevet tak til verdensstjernen, erklæret sig stor fan og gjort det klart, at Marit helt sikkert også vil komme til at elske Niall Horans musik en dag.

Men de har dog ikke hørt mere fra den 24-årige popstjerne, fortæller Andreas Husby, der tager den overvældende opmærksomhed ganske køligt.

»Det er ikke helt gået op for os endnu. Men vi er også ret omtumlede efter turen,« siger den nybagte far.

Niall Horans tweet har i skrivende stund opnået 318.000 likes og er dermed den irske sangers mest populære tweet.