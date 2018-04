Et politisk flertal på Københavns Rådhus vil opføre en række nye almene boliger klos op ad Mjølnerparken på Nørrebro. Hul i hovedet, mener de Konservative, som frygter en ny ghetto. Byplanlægger med speciale i netop ghettoer kan dog ikke få øje på de røde alarmlamper.

Imens regeringen taktfast svinger stokken mod parallelsamfund og kører bulldozeren i stilling til at rive almene boliger ned ude i det danske ‘ghettoland’, har et politisk flertal i Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus besluttet at opføre en række almene boliger i Københavns Nordvestkvarter lige uden for Nørrebro.

Boligerne, som skal bestå af 75 % familieboliger og 25 % ungdomsboliger, hvoraf maksimalt 25 % vil udgøre almene boliger, skal opføres ca. 200 meter fra Mjølnerparken på Nørrebro. Et af de 22 udsatte boligområder, som regeringen har på deres 'ghettoliste'.

Mjølnerparken på Nørrebro i København. Foto: Sofie Mathiassen Mjølnerparken på Nørrebro i København. Foto: Sofie Mathiassen

Ifølge Jakob Næsager, der er gruppeformand for Det Konservative Folkeparti (C) og medlem af Teknik- og Miljøudvalget, vil en opførsel af nye almene boliger til lokalplanen i det område blot betyde, at regeringen i fremtiden skal tilføje endnu et navn til ghettolisten.

»I og med det det nye område ikke vil være omfattet af Mjølnerparken og heller ikke er defineret som en ghetto, vil det være de almindelige anvisningsregler i Københavns Kommune, der gør sig gældende. Og derfor kan man dybest set få en beboersammensætning akkurat magen til den, som Mjølnerparken har lige nu, og som man har kæmpet med at slippe af med i årevis,« siger Jakob Næsager til BT.

På billedet ses Mimersparken, som ligger mellem Bispebjerg Station og Mjølnerparken. Det er meningen, at de nye almene boliger skal opføres på den anden side af banelegemet, som kan anes i højre side af billedet. (Foto: Torkil Adsersen/Scanpix 2012) Foto: Torkil Adsersen På billedet ses Mimersparken, som ligger mellem Bispebjerg Station og Mjølnerparken. Det er meningen, at de nye almene boliger skal opføres på den anden side af banelegemet, som kan anes i højre side af billedet. (Foto: Torkil Adsersen/Scanpix 2012) Foto: Torkil Adsersen

Nye ghetto-regler gælder ikke

Den ‘almindelige’ kommunale anvisningsret, som den konservative gruppeformand henviser til, betyder, at kommunen i dag har råderet over hver fjerde almene familiebolig, hvis de skal løse et påtrængende boligsocialt problem. Den mulighed forsøger regeringen med deres nye ‘ghettoudspil’ at fratage kommunerne, og med de nye regler - såfremt de bliver vedtaget - vil kommunerne ikke længere have mulighed for at anvise boligsøgende til udsatte boligområder, hvis et medlem af husstanden i mindst et halvt år har modtaget offentlig forsørgelse som bl.a. integrationsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller sygedagpenge.

Men, som Jakob Næsager understreger, vil det nye almene boligområde ikke være omfattet af de nye og mere snævre anvisningsregler, og derfor ser han en overhængende fare for, at man bare flytter ghettoproblemerne over på den anden side af vejen.

»Hvis man skal fortynde beboersammensætning i Mjølnerparken og flytte nogen ud i en anden almen afdeling i det samme område, er det naturligt at flytte dem over i de andre boliger, der ligger lige overfor. Og dermed har det ikke hjulpet noget som helst, for så har man bare udvidet ghettoproblematikken, fastslår Jakob Næsager.

»Ingen ny ghetto«

Planerne om at opføre de nye boliger blev vedtaget med et massivt politisk flertal, og udover de Konservative stemte kun Socialdemokraterne imod. Hos Radikale Venstre, som stemte for forslaget, deler man ikke Jakob Næsagers ghetto-frygt:

»Vi mener fint at kunne forsvare planerne, da vi holder os under bebyggelsesprocenten for almene boliger i området (27 % af 30 %, red.). Og det, at vi får flere ungdomsboliger og seniorfællesskaber til området, vil give os den blandede by, som vi alle sammen arbejder hen imod,« siger Mette Annelie Rasmussen, der er gruppeformand og medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Radikale Venstre.

Heller ikke Bo Grönlund, der er lektor emeritus på Arkitektskolen i København og specialist inden for byplanlægning i netop ghettoområder, mener, at Jakob Næsagers bange anelser for en ny ghetto på Nørrebro er godt begrundede.

»Udover, at det umiddelbart ligner en dårlig plan, der er forfærdeligt indeklemt og oppumpet til en meget høj bebyggelsesprocent, kan jeg slet ikke se, at der skulle være fare for en ny ghetto,« siger Bo Grönlund og præsenterer et regnestykke, der ud fra kommunens tal tyder på, at der kommer ca. 200-220 ungdomsboliger à 25 m2 samt ca. 200 familieboliger à 80 m2 i gennemsnit. Af dem bliver 50 (25%, red.) almene boliger.

»De 50 almene boliger vil hverken gøre fra eller til i det store billede i det område, siger Bo Grönlund.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bebudede under et storstilet pressemøde den 1. marts i Mjølnerparken, at Danmark med regeringens nye ghettoudspil skal være ghettofri i 2030. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bebudede under et storstilet pressemøde den 1. marts i Mjølnerparken, at Danmark med regeringens nye ghettoudspil skal være ghettofri i 2030. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe

Ghettoeksperten understreger samtidig, at kommunen ‘kun’ har anvisningsret til 25 % af de 50 almene boliger, hvilket betyder, at det maksimalt vil være 12-13 boliger, som kan blive 'fyldt op' fra Mjølnerparken, som Jakob Næsager frygter det.

»Her må man samtidig gå ud fra, at det med regeringens ghettoplan er meningen, at de vil forsøge at forbedre balancerne i kommende udsatte områder. Men igen, som det præsenteres her, opstår der ikke en ny ghetto med 50 almene boliger. Det gør der simpelthen ikke,« understreger Bo Grönlund.