At politiet alligevel kan få adgang til det kommende dna-center overrasker og bekymrer politikere.

København. På trods af, at det tidligere er meldt ud, at en planlagt stor database med danskernes dna, Nationalt Genom Center, kun skulle bruges til at forbedre medicinsk behandling og styrke forskning, vil politiet alligevel i særlige tilfælde kunne få adgang.

Det skriver Politiken tirsdag. Meldingen skaber bekymring hos en stribe politikere. Ikke mindst hos Enhedslisten, der som det eneste parti står uden for aftalen.

- I diskussionerne om centret har ministeren gentagne gange sagt, at Nationalt Genom Center alene kan bruges til behandling og forskning. Og så har der været debat om, om politiet kan få adgang.

- Her har ministeren sagt, at politiet ikke kunne få adgang, siger sundhedsordfører i Enhedslisten Stine Brix og fortsætter:

- Når det så viser sig, at det kan politiet så godt alligevel, så er det meget bekymrende. Tilliden til, at oplysningerne alene bruges sundhedsfagligt, er afgørende for, om der overhovedet er politisk tillid til dette her.

Enhedslisten har valgt at stå uden for aftalen, da man ikke var tilfreds med de foreslåede regler for samtykke for brug af data i centret.

- Og så er vi bekymrede for, hvordan dette her vil udvikle sig i fremtiden. Man kan fjerne den eksisterende beskyttelse senere, siger Stine Brix.

Også hos partier, der er del af aftalen, giver informationerne bekymring. Det tæller blandt andre Liberal Alliances May-Britt Kattrup, der før Politikens historie troede, at politiet ikke kunne få adgang.

- Men jeg har fået at vide af ministeriet, at det kan - og det er kun et måske - lade sig gøre, hvis der er terror her i landet, og hvis politiet får en dommerkendelse.

- Skulle det forholde sig anderledes, må vi selvfølgelig tage det op til fornyet overvejelse, men jeg har ikke grund til at tro det. Jeg forholder mig til de oplysninger, jeg har fået fra ministeriet, siger hun til Politiken.

Også SF's Kirsten Normann Andersen udtrykker over for Politiken bekymring.

/ritzau/