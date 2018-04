Må man omskære drenge, når der ikke er nogen sundhedsmæssig grund til det? Det er spørgsmålet i en debat, der virkelig har skabt offentlig røre de seneste år. Nu står Folketinget overfor at skulle tage stilling til det. Lægen Morten Frichs, kendt som fortaleren for et forbud mod omskæring, frygter udfaldet.

Omskæring af kvinder er forbudt i Danmark, og nu er det på tide, at mænd får den samme retsbeskyttelse af deres krop. Sådan lyder det i hvert fald, hvis du spørger Morten Frisch og de 43.931 personer, der har skrevet under på borgerforslaget, der vil nedsætte en mindstealder på 18 år for omskæring af både mænd og kvinder.

»Det handler om børns basale rettigheder. Omskæring er det eneste godkendte indgreb, hvor man uden bekymring går ind og ændrer temmelig radikalt ved en rask krop på et individ, der ikke kan give samtykke. Det er fuldstændig uacceptabelt, for det har livsvarige konsekvenser for barnet,« siger Morten Frichs, der mener, at debattens hovedfokus skal være, om det overhovedet er etisk korrekt at omskære børn.

Morten Frichs er læge, professor i klinisk sexologi og medstifter af borgerforslaget. Han har gennem mange år stået forrest i omskæringsdebatten og forfattet adskillige debatindlæg.

Selvom det ikke er folketingspolitikere, der har startet debatten, så er den på ingen tid kommet højt på dagsordenen. Og selvom borgerforslaget ikke har nået de 50.000 underskrifter, som det kræves at få det til afstemning i Folketinget, er der alligevel udsigter til en snarlig votering.

Allerede nu er der kommet klare udmeldinger fra Folketingets partier. Både Venstre og Socialdemokratiet vil ikke stemme ja til et forbud - Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er stadig i tvivl.

Men stifteren af borgerforslaget frygter, at afstemningen allerede er dødsdømt, inden den går i gang. Morten Frichs mener nemlig, at det kan have store konsekvenser, hvis Venstre og Socialdemokratiets medlemmer ikke fritstilles til at stemme efter egen overbevisning - og ikke partiets.

Morten Frisch (tv) og Henrik Hjølgrim ved prisoverrækkelsen på Statens Seruminstitut hvor de hver modtog 100.000 kroner fra Fritz Kaufmann Mindefond for deres forskning i antibiotika. Morten Frichs er også kendt for at være medstifter af et borgerforslag mod omskæring af børn under 18 år. Foto: Marie Hald Morten Frisch (tv) og Henrik Hjølgrim ved prisoverrækkelsen på Statens Seruminstitut hvor de hver modtog 100.000 kroner fra Fritz Kaufmann Mindefond for deres forskning i antibiotika. Morten Frichs er også kendt for at være medstifter af et borgerforslag mod omskæring af børn under 18 år. Foto: Marie Hald

»85 procent af danskerne ønsker, at der kommer et forbud mod omskæring af raske drenge. Det er mange, og jeg tror, at der også vil være et overvældende flertal blandt folketingsmedlemmerne, hvis de blev fritstillet,« understreger Morten Frichs.

Som det ser ud nu, tror folkene bag borgerforslaget, at det nok ikke vil lykkes for dem at få forslaget igennem denne gang - men de giver ikke op. For ifølge dem kan forbuddet være med til at løsrive unge muslimer fra traditionens kløer.

»Jeg har i tidens løb talt med adskillige muslimske forældre, som bakker mig op. De er under pres fra familien for at lade deres sønner omskære, og det er der mange, som slet ikke ønsker. Ved snævert at fokusere på de religiøse forældre, der ønsker at omskære deres drenge, svigter politikerne alle de velintegrerede muslimer og jøder, som hellere end gerne vil lade være med at omskære drengene, men som presses til det af familien. En mindstealder på 18 år vil være en befrielse for dem, for de mangler hjælp til at sige fra,« siger Morten Frichs.

Grunden til, at borgerforslaget blandt andet møder modstand fra Folketinget, er, at man frygter, at et forbud vil betyde, at lange flere omskæringer vil foregå uprofessionelt eller sågar hjemme på køkkenbordet. Derudover er man også bekymret for den reaktion, udlandet kan have på et forbud.

»Det vil gøre os sårbare og gøre, at de allierede, som vi normalt har i prekære situationer, ikke vil stå vil vores side i denne situation,« har Claus Hjort Frederiksen (V) udtalt, mens han hentydede til USA og Israel.

Men Morten Frichs er langt fra enig i argumentet, for ifølge ham har Danmark gentagne gange vist sig som et foregangsland på mange kontroversielle emner. Her henviser han blandt andet til at give kvinderne stemmeret, frigøre pornografien og tillade transkønnede at skifte CPR-nummer.