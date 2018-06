Sankthansaften er normalt lig med bålhygge, men lørdag aften må man i mange kommuner spejde langt efter duften af røg.

I 48 ud af 98 kommuner er der udstedt totalt afbrændingsforbud, og det har allerede nu fået nogle borgere til at ringe til politiet i frygt for, at deres naboer tænder bål lørdag aften.

Det oplyser Henrik Olesen, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi:

»Vi har fået et par henvendelser fra borgere, der har set nogle Sankthans-bål ligge klar, men det er formentligt ganske naturligt, at folk har håbet, der ville komme regn, og at de derfor har lagt det klar,« siger Henrik Olesen.

Henrik Olesen ser gerne, at folk ringer ind med bekymringer, men han anbefaler alligevel, at man lige stikker hovedet indover ligusterhækken:

»Vi vil da hellere have, at folk går ind og snakker med hinanden. Man kan jo sige: 'Jeg er sgu lidt bange for, at du tænder op i det der'. Hvis folk bare ringer uden først at tale med hinanden, så kommer politiet ud, og så kan der hurtigt opstå en ubekvemt situation mellem naboerne,« siger han.

Thomas Hinge, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, oplyser, at politikredsen endnu ikke er blevet kontaktet af bekymrede borgere, men at de selvfølgelig tager det alvorligt, hvis nogen ringer.

Det samme oplyser Søren Østervig, der er vagtchef ved Sydsjællands Politi, hvor de to store kommuner, Lolland og Gulborgsund, er underlagt et afbrændingsforbud.

»Man skal lige holde tungen i munden, så vi ikke bliver overdænget med opkaldt, men hvis der er anlagt et større bål og det bliver tændt ild i det, så skal vi selvfølgelig vide det,« siger Søren Østervig.

Hvis du bryder afbrændingsforbuddet, venter dig der en bøde på intet mindre end 5.000 kroner.

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside bliver det opdateret, i hvilke kommuner der er afbrændingsforbud.