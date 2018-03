Branden, der fandt sted på børneinstitutionen Eventyrlunden i Holbæk den 27. februar, var påsat.

Det fastslår Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»Vi kan konkludere ud fra undersøgelserne, at alt tyder på, at der er tale om en påsat brand,« siger Carsten Andersen, der er kommunikationsansvarlig for Midt- og Vestsjællands Politi, til BT.

Vejret har spillet en stor rolle i efterforskningen, og har vanskeliggjort undersøgelsen. Det er derfor, at det først er nu, at politiet kan melde ud, at der er tale om en påsat brand.

Politiet ved dog intet om, hvem der har påsat branden, og beder derfor borgere om hjælp.

»Vi er interesserede i henvendelser fra vidner, der har set eller hørt noget,« siger Carsten Andersen, som også ønsker henvendelser, hvis der er nogle, der på det seneste har hørt personer tale om brandstiftelse.

Brand i børnehaven Eventyrlunden, Holbæk, formodes at være påsat . Politiet søger vidner. #politidk https://t.co/mDZqP8Mk7j pic.twitter.com/yVt8TLnqhP — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) 8. marts 2018

Hvis du har henvendelser, der kan hjælpe politiets efterforskning, bedes du kontakte dem på 114.