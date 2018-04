Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Politiet har tirsdag formiddag været i gang med en større aktion i Valby.

Københavns Politi oplyser, at der klokken 10 tirsdag formiddag har været en større aktion i gang på Kulbanevej i Valby.

Politiet rykkede ud til en lejlighed og har anholdt tre personer. De anholdte er kendte af politiet i forvejen.

I forbindelse med aktionen blev der også beslaglagt våben og tre biler - en Porsche, en BMW og en Volkswagen.

»Vi har fået et tip om, at der var nogen, der skulle være i besiddelse af våben. Og der er også fundet noget i de biler, som vi er i gang med at undersøge nærmere,« siger Henrik Stormer, vagtchef hos Københavns Politi.

Politiet vil ikke kommentere yderligere på sagen.