Foråret er højsæson for dyreunger i naturen, og det fører til mange farlige situationer på de danske veje. For mange af os tænker for meget på dyrenes ve og vel - og dermed tilsidesætter vores egen sikkerhed, lyder advarslen fra Nordsjællands Politi.

'Det lyder kynisk, men du skal ikke bremse for alle dyr,' påpeger politiet på Facebook.

Nordsjællands Politi modtager i disse dage ofte anmeldelser om farlige situationer i trafikken, som udspringer af, at gæs og deres gæslinger krydser stærkt trafikerede veje.

'Gæssene har af gode grunde ikke styr på røde og grønne trafiklys samt fodgængerovergange, og det skaber nogle uhensigtsmæssige situationer i trafikken med pludselige opbremsninger og sågar mennesker, der løber rundt med biler susende om ørerne med 110 km/t i forsøget på at genne gæssene på rette spor,' skriver politiet.

De er søde, de små gæslinger. Men det kan føre til farlige situationer, hvis du bremser op for at redde deres liv, når de krydser vejene. Foto: Lars Helsinghof Bæk De er søde, de små gæslinger. Men det kan føre til farlige situationer, hvis du bremser op for at redde deres liv, når de krydser vejene. Foto: Lars Helsinghof Bæk

Opfordringen fra ordensmagten er derfor soleklar: Tænk på din egen og dine medtrafikanters sikkerhed først - også selvom det måtte koste en dræbt gæsling eller to.

'Katastrofeopbremsninger og undvigemanøvrer på motorvejen i myldretiden på grund af en fugl på vejbanen er sjældent en god idé, og nogle gange er du desværre nødt til at tænke på dig selv og dine medtrafikanter, før du klodser bremserne,' skriver Nordsjællands Politi.

Hvis du ser nogle gæs eller andre dyr løbe uskadte rundt på en stærkt trafikeret vej, kan du altid kontakte politiet på telefon 114. Så vil politiet tage kontakt til Vejdirektoratet.

Er dyrene kommet til skade, skal du derimod ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812.