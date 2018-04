Der er sket et færdselsuheld på Vildsundvej på Mors.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, ifølge eb.dk

»Der er tale om et meget alvorligt færdselsuheld, men jeg kan ikke komme det meget nærmere lige nu i forhold til, hvad der præcis er sket. Men meldingen lyder på, at der er tale om et solouheld,« siger vagtchef Anders Olsen til avisen.

Opdateres...