Danskerne kan se frem til målrettet hastigheds, spiritus- og narkotikakontol over påsken.

Traditionen tro gennemfører dansk politi en landsdækkende indsats mod fartsyndere og påvirkede bilister hen over påskedagene fra fredag den 23. marts til og med mandag den 2. april.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

»Vi laver kontrollen over påsken, fordi det er en tid på året, hvor vi hyppigere besøger hinanden, og hvor vi typisk drikker lidt mere alkohol, lidt lige som julen,« siger Lars Haugaard, der er vicepolitiinspektør hos Københavns Politis færdselsafdeling.

Derfor opfordrer politiet også danskerne til at tænke sig om, inden man tager ud til venner og familie.

'Påsken er en højtid, hvor man mødes i hyggeligt og festligt lag, og hvor der indtages spiritus. Politiet opfordrer til, at man på forhånd aftaler, hvem der skal køre bilen hjem efter festlighederne, eller at man tager en taxa eller bus hjem,' står der i pressemeddelelsen.

Alligevel har Lars Haugaard ros til bilisterne.

»Folk i vores kreds (København red.), er blevet bedre til at komme hjem på en anderledes måde end bilen, hvis de har drukket. Der er altid lidt flere, som ryger i fælden, når vi laver de her målrettede indsatser i julen og i påsken, men det drejer sig ikke om så mange,« siger vicepolitiinspektøren.

Han fortæller samtidig, at Københavns Politi ikke sætter flere ressourcer af til kontrollen, men at den til gengæld bliver mere målrettet.

Antallet af domme for spirituskørsel faldt med 12 pct. fra 2015 til 2016. Det er især mænd, der dømmes for spirituskørsel ifølge Danmarks Statistik. Tallene for 2017 ligger ikke klar.