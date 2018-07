Et massivt uvejr har hersket i Danmark fra lørdag eftermiddag og frem, men det har ikke afholdt politiet fra at foretage hastighedskontroller. Og uheldigvis viste sådan en, at danskerne ikke letter på speederen, selvom det regner og tordner, så det halve kunne være nok.

Syd- og Sønderjyllands Politi blitzede lørdag 28 personer for at køre for stærkt på Tøndervej, og her fik tre af dem et klip i kørekortet.

Det skriver politikredsen i et tweet sent lørdag aften.

Selv om himmel og jord står i et, er der nogen, der kører alt for stærkt. 28 blev blitzet for at køre for stærkt på Tøndervej. Af dem fik 3 et klip i kørekortet. Højeste hastighed 119 km i timen. #atk#politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 28, 2018

Til B.T. oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at de er uforstående over for bilisternes ageren:

»Vi har jo haft et voldsomt vejr i dag med mange oversvømmelser, så det nytter ikke noget at køre for stærkt. Det er groft uforsvarligt,« siger vagtchef Henrik Sønderskov fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han understreger desuden, at politiet vil foretage hastighedskontroller, uanset om det regner, tordner eller noget helt tredje.