Venstresving i trafikken kan være farlige. Nu kommer politiet med en opfordring til, hvordan du kan undgå store skader og måske komme fra en ulykke med livet i behold.

Det skriver TV Midtvest.



En sen aften for nogle år siden kørte Peter Bak sin familie hjem til Skive. På vejen hjem skulle han dreje til venstre på Viborgvej og endte i en voldsom trafikulykke, der kunne have kostet dem alle livet.



»Jeg var klar til at skulle til venstre og skulle lige have den modkørende forbi. Og sådan rent ubevidst havde jeg smådrejet hjulene lidt,« forklarer Peter Bak til mediet og fortsætter:

»Så siger det lige pludselig bang, og så bliver vi ramt rigelig hårdt bagfra og bliver så, idet det sker, skubbet over i en modkørende. Ham, vi holder og venter på, bliver vi faktisk skubbet over i.«



Heldigvis var familien uskadte, men bilen blev krøllet helt sammen, og de måtte klatre ud af køretøjet gennem sidevinduet.

Peter Baks historie er desværre ikke en unik en af slagsen. Påkørsler bagfra er faktisk den mest almindelige slags trafikuheld.



Bare i Midt- og Vestjyllands politikreds var der 24 af denne type ulykke, hvor personer kom til skade og 202 uheld uden personskade i 2017.

Politiets råd

Nu kommer politiet med et råd, der i bedste fald kan redde liv, når uheldet er ude.

Rådet går på, at bilister skal være opmærksomme på, hvordan hjulene peger, når man holder på en vej og venter på, at modkørende er kørt forbi, så man kan dreje til venstre.



Politiet opfordrer til, at man sørger for, at hjulene peger ligeud og ikke, som Peter gjorde, drejer dem lidt mod den retning, man skal.

For bliver man påkørt bagfra, vil bilen fortsætte den vej, hjulene peger.

Så sørger du for, at hjulene peger ligeud, bliver du også skubbet ligeud i din egen kørebane, hvis du bliver påkørt bagfra.

Peger du derimod hjulene mod venstre, bliver du skubbet over i modkørendes bane, og så kan ulykken hurtigt blive meget større og involvere endnu flere personer.



Peter Bak forklarer, at ulykken var en hård måde at lære på, men den også har betydet, at han følger politiets råd og nu altid peger hjulparret ligeud.