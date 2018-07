En kænguru er på fri fod i det sydlige Jylland, advarer politiet i Syd- og Sønderjylland. Dyret er stukket af fra en indhegning i Ansager ved Varde nord fra Esbjerg.

Hvis du bor på Varde-egnen og pludselig ser en kænguru, behøver du ikke bide dig selv i armen for at forsikre dig om, at du rent faktisk ER vågen. Så er der nemlig tale om et dyr, der er stukket af fra en gård i området.

»Det er en landmand, som har en flok kænguruer gående. Her er et af dyrene sluppet ud af indhegningen på en eller anden facon,« forklarer vagtchef, Mads Dammark, ved Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

En kænguru er stukket af fra sin indhegning på Gårdevej, Ansager, ved Varde. Hvis Du skulle se kænguruen hoppe rundt rundt hører vi / ejeren meget gerne fra Dig på tlf. 114. Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/TIUvDbhOjK — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 4, 2018

Du behøver heller ikke blive bange, hvis du pludselig ser det eksotiske dyr hoppe forbi dit køkkenvindue.

»Den er ikke umiddelbart aggressiv, men det er selvfølgelig ikke så godt, hvis man kører ind i den med sin bil. Det er jo som at køre ind i en hjort,« siger Mads Dammark.

Ejeren - eller i første omgang politiet - vil gerne høre fra dig, hvis du ser kænguruen hoppe rundt. Ring 114, hvis du ved, hvor den er.