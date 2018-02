To unge drenge på 15 og 17 er i den forgangne uge blevet anholdt og sigtet for overtrædelse af våbenloven, fordi de gik rundt med strømpistoler på sig. Nu frygter politiet en regulær trend.

De to strømpistoler blev fundet i Brønderslev, mens en tredje er blevet indleveret anonymt, skriver Nordjyske.

De små strømpistoler ligner almindelige lommelygter, men er ulovlige og kan i værste fald være livsfarlige.

»De giver et stød, der er lidt voldsommere end et elektrisk hegn. Problemet er, hvis man rammer én med dårligt hjerte, så kan det være livsfarligt. Og jeg ved ikke, hvor alvorligt det er, hvis man rammer et barn,« siger politiassistent Kaj-Verner Jensen, Lokalpoliti i Frederikshavn, til avisen.

Strømpistoler er ulovlige i Danmark, men kan anskaffes på internettet fra f.eks. Tyskland, hvor de er fuldt ud lovlige. Det er på nettet, at mindst én af de unge drenge har fået fat på våbenet, lyder det.

Da de to drenge går på hver deres skole, mener Kaj-Verner Jensen, at det er nærliggende at tro, at der er flere i omløb derude. Derfor opfordrer han forældre til at tage en snak med deres unge og holde et skarpt øje med deres skoletasker.

Drengene er sigtet for overtrædelse af våbenloven, da der ikke er noget der tyder på, at strømpistolerne har været brugt på mennesker. Derfor har de fået en bødestraf på hver 3000 kroner.

Havde strømpistolerne været i brug, kunne de derimod have risikeret en fængselsstraf for vold.