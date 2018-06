Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser 12-årig pige

Louise Johansen på 12 år fra Skjern har ikke været set siden fredag morgen, og derfor efterlyses hun nu af politiet.

Louise beskrives som værende 176 centimeter høj og har mellem langt rødt hår. Da hun sidste blev set, var hun iført en sort trøje, shorts og sorte sko, hun medbragte desuden en sort skuldertaske.

Politiet oplyser, at de ikke frygter, at en forbrydelse er sket, men at hun skal hjem til sin familie igen.

Vi efterlyser Louise Johansen fra Skjern. Sidst set fredag morgen. Hun er 12 år, 176 cm, spinkel, ml langt rødt hår som er farvet bordeaux, iført sort trøje, shorts sorte sko. Medbragt sort skuldertaske. Vi frygter ikke en forbrydelse men ønsker hende hjem til familien.#politidk pic.twitter.com/m6FNDwXoFG — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) 8. juni 2018

