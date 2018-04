De seneste dage har der været en del skyderier i Albertslund.

Københavns Vestegns Politis vurderer, at det skyldes det lokale kriminelle miljø, som kæmper om hash-markedet i området.

Fredag blev der anmeldt et nyt tilfælde af skud mod et hus i Albertslund på en adresse i Oksens Kvarter. Ingen meldes tilskadekomne.

Politiet hører gerne fra vidner, der har set eller hørt noget i forbindelse med skyderiet.

Også skyderiet ved adresse Bækgården 7 sent torsdag aften søger politiet vidner til. Her blev en 23-årig mand ramt flere gange. Han meldes udenfor livsfare.

Politiet arbejder på nuværende tidspunkt ud fra, at der er sammenhæng mellem skyderierne.

'Det er vores vurdering at de gentagende skyderier grundes i et opgør i det lokale kriminelle miljø i Albertslund. Det er vores indtryk at det handler om hash-markedet,' siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard i en pressemeddelelsen.

Københavns Vestegns Politi har her en mobil politistation i Bækgården, hvor vidner kan henvende sig direkte til politiet.

Den mobile politistation har åbent indtil klokken 18 fredag aften og åbner igen klokken 7 lørdag morgen.

'Vi står i en alvorlig og usædvanlig situation. Vi arbejder i døgndrift på at bringe skyderierne til ophør og opretholde trygheden i området,' siger Knud Stadsgaard.

Københavns Vestegns Politi fremstillede torsdag en ung mand, som er sigtet for trusler i relation til sagen.

Manden blev varetægtsfængslet i 2 uger, men politiet har af hensyn til efterforskningen ikke mulighed for at kommentere den del af sagen yderligere.