Fyns Politi offentliggør nu et billede af den efterlyste Bernd Hermann Josef Berwanger, som ikke er set i over to uger

55-årige Bernd Hermann Josef Berwanger forlod sit hjem i Tåsinge på Fyn 3. marts og er ikke set siden. Den 10. marts valgte Fyns Politi at efterlyse ham, men hidtil uden held. Derfor offentliggør politiet nu et billede af den efterlyste.

Bernd Hermann Josef Berwanger forlod sit hjem i en ældre, lyseblå Audi A3 med tre døre. Bilen har registreringsnummer BB 73 389.

Den 55-efterlyste har det psykisk dårligt og kan derfor have behov for hjælp, oplyser politiet..

Bernd Hermann Josef Berwanger er ca. 185 cm høj og almindelig af bygning. Han har 2-3 mm langt hår og trimmet gråt skæg. Han bruger briller og var formentlig iført en koboltblå vinterjakke med hætte, blå cowboybukser og brune støvler af mærket Helly Hansen, da han forsvandt.

Oplysninger til Fyns Politi på telefon 114.