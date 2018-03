Den 2. marts 2018 forlod Benni sit hjem i Herning. Han er ikke set siden. Politiet beder derfor om hjælp til at finde den forsvundne mand.

Politiet beder folk om hjælp, da en 45-årig mand ikke er set siden den 2. marts, hvor han forlod Vestergade i Herning. Sådan skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelse.

Benni forlod sin mors bopæl ved 09.30-tiden, og siden har hans familie ikke hørt fra ham.

Politiet har endnu ingen oplysninger om, hvor han kan befinde sig, og vil derfor gerne i kontakt med personer, der har set ham.

Beskrivelse af Benni: - 45 år - 180 centimeter høj - Almindelig af bygning - Skaldet - Kører formentlig i en hvid Ford Fiesta med to blå 'viper-striber' på tag og kølerhjelm. Bilens registreringsnummer er 'VP 88 483' på gul nummerplade.

Billedet af Bennis unikke bil, kan ses nedenfor.

»Familien er naturligt nok bekymret for ham, fordi han ikke plejer at tage væk uden at fortælle det. Derfor vil vi gerne høre fra personer, der har set Benni eller den lidt specielle bil, han formodentlig kører i. vi vil også opfordre ham til at kontakte sin familie eller politiet, så vi kan få vished for, at han er i god behold,« siger fagkoordinator Lars Boe Larsen fra Herning Lokalstation til Midt- og Vestjyllands politi.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du ringe til politiet på 114.