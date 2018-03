Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efterlyser 51-årige Palle fra Næstved.

Det skriver politiet på Twitter.

Palle forsvandt tirsdag morgen fra Marksvej i Næstved.

»Han bor på et center for udsatte mennesker, og han er dement. Ingen ved lige nu, hvor han er gået hen. Han er sidst set på centeret tirsdag morgen klokken 7.30, og en ansat på stedet anmelder så hans forsvinden klokken 13.15,« siger vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Anders Mikkelsen.

»Det er selvfølgelig altid seriøst, når en person forsvinder, særligt her i de kolde vintermåneder, så det er da bekymrende. Lige nu vurderer vi i politiet, hvad vi kan gøre. Pt. har vi intet konkret at gå efter, så det er at lede efter en nål i en høstak,« tilføjer den vagthavende.

Palle beskrives som 165-170 centimeter høj og almindelig af bygning.

Palle har kun tænder i undermunden. Da han forlod Marksvej var han iført mørkeblå jakke og sorte bukser.

Hvis du har set Palle eller har oplysninger om ham, så kontakt politiet på 114.