Var du vidne til episoden, og har du foto eller video? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Omkring klokken 16.30 torsdag eftermiddag angreb 80 til 100 mand flere betjente på Christiania.

Det oplyser vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen fra Københavns Politi til BT.

»Vi har en almindelig patrulje, der går inde på Christiania, og da narkohandlerene ser dem, tager de stofferne i boderne og løber. Så er der efterfølgende 80 til 100 bøller og narkohandlere, der angriber betjentene med sten og flasker. Vi trækker vores stave og får fat i fire narkohandlere, som vi får trukket væk og anholdt,« siger Lars-Ole Karlsen.

I alt blev seks betjente ramt af sten og flasker, og det sendte en betjent på skadestuen til observation.

»Vi kommer til at fortsætte vores indsats på Christiania og håndtere salget af narko derude, som vi plejer,« siger Lars-Ole Karlsen.

Det er sjette dag i træk, at Københavns Politi har fjernet hashboder på Christiania. Det har betydet, at over 22 narkohandlere er blevet anholdt, siden indsatsen blev intensiveret for knap en uge siden.

Pusher Street var i sidste uge lukket i tre dage, inden gaden fredag blev åbnet igen.