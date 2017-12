Se videoen fra TV Syd øverst i artiklen, hvor en bilist fortæller, hvordan hun blev vidne til et stenkast natten til onsdag.

Fyns Politi står overfor et muligt gennembrud i sagen om de livsfarlige stenkast fra motorvejsbroer, efter at have modtaget over 150 henvendelser fra borgere de seneste dage. Omkring 20 af henvendelserne har særlig stor interesse.

En serieforbryder, der går direkte efter at dræbe; som er på grænsen til psykopat; og som har tilknytning til bydelen Tarup i Odense.

Sådan lød politiets karakteristik fredag af den formodede gerningsmand, som politiet i over et år har ledt efter i forbindelse med flere dødsensfarlige stenkast fra motorvejsbroer ved Odense. I et af tilfældene dræbte stenkastet en tysk kvinde, mens hendes mand fik alvorlige, varige skader.

I forbindelse med den nye karakteristik af den formodede gerningsmand efterlyste politiet også henvendelser fra borgere, der kan have oplysninger i sagen. Og det har i den grad givet pote.

Det oplyser efterforskningschef Per Lydiksen Laursen fra Fyns Politi til BT.

»Vi har fået langt over 150 henvendelser. Vi skal lige gennemgå dem alle og overveje, hvordan vi angriber den,« siger han.

En del af henvendelserne går på navngivne personer. Og af dem har især nogle stykker vakt politiets interesse:

»Sådan som vi umiddelbart kan se, så har vi klassificeret nogle, som dem vi har hørt om tidligere – og så er der dem, der er rigtig spændende. Det drejer sig formentlig om små 20 henvendelser, der er rigtigt interessante,« siger efterforskningslederen, der håber, at det vil før til et gennembrud i sagen.

Samtidig roser han borgerne for at kontakte politiet:

»Vi er rigtig rigtig glade for, at borgerne har taget handsken op og er kommet med så mange henvendelser.«

Fredag kom det frem, at politiet mener, at det er samme person – eller eventuelt personer – som står bag fire stenkast på den fynske motorvej, herunder det, som i august sidste år den 33-årig tyske mor, Nelli Gosmann, livet.

Den teori kommer efter, at dna-spor har vist, at en gerningsmand – eller gerningsmændene - til en række hærværkssager i Tarup, hvor flere sten er blevet kastet ind gennem almindelige borgeres vinduer, matcher dna-spor som er fundet i forbindelse med stenkastene.

Dertil kommer, at den betonsten, der blev brugt til drabet på den tyske kvinde, med al sandsynlighed også stammer fra en byggeplads i Tarup.

Dog har politiet også fundet en snustobaksdåse efter det ene stenkast, og den dna-profil, der er på den, er en anden. Derfor kan politiet ikke udelukke, at der er to gerningsmænd. Lige præcis den snustobak kan købes i Tarup Centret.

Fredag formiddag meddelte politiet, at man havde modtaget 30 henvendelser fra borgere. Og siden da er det altså vrimlet ind med nye henvendelser.

Politiet har endnu ikke set alle henvendelser igennem, men de vil blive set nærmere på de nærmeste dage.

»Den helt rigtige rygende pistol kan vi ikke se i øjeblikket – men den kan selvfølgelig komme,« siger Per Lydiksen Laursen.

Selv om både jul og nytår venter lige om hjørnet, betyder det ikke, at politiet vil sylte sagen. Fyns Politi kalder sagen yderst alvorlig.

»Sagen har første prioritet hos os,« siger Laursen. Dog skal politiet have en begrundet mistanke, før en eventuel anholdelse vil finde sted. Så det sker næppe lige de kommende dage:

»Lige nu går der nogle dage med at få fat i nogle af de navngivne personer og høre om deres forklaringer, og hvordan de passer sammen med de oplysninger, vi har«, siger efterforskningschefen.

BT havde i en tidligere udgave af artiklen skrevet, at politiet havde modtaget over 1500 henvendelser fra borgere. Det har vist sig at være en misforståelse. Det korrekte tal er over 150 henvendelser. BT beklager fejlen.