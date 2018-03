I videoen foroven får du fem gode råd, når du skal køre i vintervejret.



Mens vinterbaderne står i kø for at bryde isen og sænke sig ned i det iskolde vand, har de seneste ugers frostgrader også budt på mere utilsigtede ’vinterbad’.

Så sent som søndag morgen var det en hund, der gik gennem isen på Utterslev Mose i København. Men tidligere på ugen har Hovedstadens Beredskab også været ude at rede mennesker, som fik det iskolde vand at mærke.

»Sidste gang var i torsdags, hvor vi hev en person op ved Christians Havn Kanal. Lige præcis der, har vi reddet tre-fire personer den seneste tid,« siger vagthavende hos Hovedstandens Beredskab Michael Møller.

Derfor advarer Beredskabet nu på de sociale medier mod, at man færdes på usikker is.

'Omslaget i vejret gør nu isen endnu mere usikker at færdes på for både mennesker og dyr. Denne gang gik det godt!,' skriver Hovedstadens Beredskab og samtidig delt et billede af en hunden fra Utterslev Mose, som bliver reddet i land.

#HBeredskab med et lille opråb efter endnu en hændelse i forbindelse med færdsel på usikker is i dag. Omslaget i vejret gør nu isen endnu mere usikker at færdes på for både mennesker og dyr.

»Vores budskab er, at folk skal lade være med at gå rundt på isen. Og hvis uheldet er ude for mennesker eller dyr, skal man ikke selv forsøge at rede vedkommende, men kontakte 112. Brug app’en, så vi kan se præcis hvor, vi skal høre hen,« siger Michael Møller.

Beredskabet har nemlig langt bedre forudsætninger for at rede folk i land uden selv at ende i fare. De bruger nemlig en redningsbåre, som de kan fragte folk på, men som de også selv bruger til at glide ud over isen på, så trykket fordeles på en større overflade.

»Og så har vi selvfølgelig en snor i ham, vi sender ud. Så hvis noget går galt, kan vi trække ham ind igen. Og så har vi tørdragter på, så hvis uheldet er ude, er vi langt bedre stillet,« siger Michael Møller.

På Københavns Kommunes hjemmeside kan man se, om isen er sikker. Det er lige nu ikke tilfældet nogle steder.