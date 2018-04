Opdateret: Politiet oplyser nu på Twitter, at den 21-årige dykker er fundet død i farvandet mellem Ærø og Als. Det var civile dykkere, der fandt manden klokken 19.57. Pårørende er underrettet.

Den savnede 21-årige dykker er fundet død i farvandet mellem Ærø og Als af civile dykkere fra dykkerklubben Narhvalen kl. 1957. Afdødes familie er underrettet #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) 22. april 2018

Politiet vurderede tidligere på aftenen søndag aften, at det ikke længere var muligt at finde en 21-årig dykker, der forsvandt under en dykning tidligere på dagen.

Søndag klokken 14.29 modtog Fyns Politi en anmeldelse om, at en 21-årig mandlig sportsdykker fra Morud på Fyn var forsvundet under en vragdykning på et sted mellem Ærø og Als.

I alt fire dykkere fra dykkerklubben Narhvalen var taget ud i en gummibåd for at se nærmere på et vrag af en tysk motortorpedoubåd fra Anden Verdenskrig, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Tre af de fire dykkere dykkede ned mod vraget, der ligger på 32 meters dybde, men på cirka 25 meters dybde tilkendegav den 21-årige mand, at han ville svømme tilbage til overfladen. De to øvrige dykkere fortsatte ned mod vraget.

Da de to dykkere senere kom retur til overfladen, hvor deres gummibåd lå, var den 21-årig ikke til at finde.

Derfor blev politiet alarmeret, hvilket resulterede i, at der blev sendt en helikopter og flere overfladeenheder ud for at lede efter manden, oplyser politiet.