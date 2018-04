Producenten Lantmännen Schulstad A/S tilbagekalder torsdag Hatting Fransk Hotdog brød med fuldkorn, fordi der er risiko for metalstykker i produktet.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Hvis du skulle være så uheldig at have fået et af produkterne med metalstykker i, vil de i så fald sidde på ydersiden af produktet, og det kan give risiko for skade på tænderne.

De tilbagekaldte brød. Foto: Fødevarestyrelsen De tilbagekaldte brød. Foto: Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen opfordrer til, at man enten smider produktet ud eller leverer det tilbage til butikken.

De pågældende brød har datomærkningen 'Bedst før dato: 08.05.2018' og stregkoden: 5701205007744.

Produkterne er solgt i flere landsdækkende supermarkeder, dog kun i få udvalgte butikker, som du kan se herunder: