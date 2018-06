Ved du noget om sagen, og har du foto eller video? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En plantagebrand er lørdag aften i gang ved Lee, nord for Bjerringbro i Midtjylland.



Beredskabsstyrelsen Midtjylland samt Midtjyske Brand og Redning kæmper i øjeblikket mod flammerne.



14 mand, to tankvogne og blandt andet transportkøretøjer er sat ind, oplyser Beredskabsstyrelsen på Twitter.

Derudover indsættes en drone:

Samtidig med indkaldelse af bagvagter til Beredskabsstyrelsen Midtjylland afsendes mand og drone mod plantagebranden nord for Bjerringbro. Samarbejde med Midtjysk Brand & Redning. — Lars Høg Schou (@BRSlhsschou) 2. juni 2018

Det knastørre vejr fik fredag Beredskabsstyrelsen til at melde ud, at man forud for weekenden tog ekstra foranstaltninger, herunder at indkalde ekstra mandskab.

»Tørkeindekset viser, at det er meget tørt de steder, hvor der er sandjorde og mange nåletræer. Vejrudsigten viser rigtig varmt vejr. Det betyder, at vi forudser, at vi risikerer mange naturbrande,« lød meldingen fredag fra operativ chef Lars Høj Schou fra Beredskabsstyrelsen.

Så sent som i sidste uge fandt en stor og voldsom plantagebrand sted ved Billund, som du kan se i videoen øverst i artiklen. I flere timer var branden ude af kontrol. Den massive røgsøjle kunne ses 20 kilometer væk.



