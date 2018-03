Trods dom fra ankenævn nægter AP Pension at udbetale førtidspension til piskesmældsramt kvinde, der blev overvåget via sin løbeapp.

En piskesmældsramt kvinde, der blev overvåget af sit forsikringsselskab via løbeappen Endomondo får ikke fred.

Ankenævnet for Forsikring har forlangt, at AP Pension skal udbetale hende førtidspension, men det nægter selskabet.

Det skriver Fagbladet 3F.

Kvinden er derfor nu nødt til at stævne selskabet, hvis hun vil have penge. Det opfordrer Ankenævnet for Forsikring hende til at gøre.

- Det er sjældent, at selskaberne anfægter vores afgørelser. Men når det sker, så vejleder vi kunderne om, hvordan de kan anlægge sag ved retten, siger direktør Kim Sparlund fra Ankenævnet for Forsikring.

Sagen om kvinden har vakt opsigt. Blandt andet fordi AP Pension har overvåget kvinden ved hjælp af løbeappen Endomondo.

De mener, hendes helbred er meget bedre, end hun selv siger. Derfor har de helt frataget hende den førtidspension, som hun ellers har fået gennem nogle år.

Ankenævnet for Forsikring er ikke nogen domstol og kan ikke tvinge selskaberne til at følge afgørelserne. Men der findes regler om, hvad der skal ske, når et selskab ikke respekterer afgørelserne.

- Vi skriver til kunden og opfordrer dem til at kontakte en advokat. Vi fortæller dem, at de formentlig har en forsikring med retshjælpsdækning, som kan dække sagsomkostningerne, siger Kim Sparlund.

AP Pension ønsker fortsat ikke at kommentere sagen.