Bilister risikerer længere rejsetid fredag, mens resten af pinseferien byder på let trafik og varmt vejr.

København. Der skal både pakkes regntøj og solhat, når folk til weekenden rejser på pinseferie rundt omkring i landet. Bilisterne skal også have tålmodigheden med.

Selv om pinsedagene byder på høje temperaturer for årstiden, skal man være forberedt på, at der især fredag og lørdag er risiko for regn, siger vagthavende ved DMI Martin Lindberg.

- Over alt set bliver det en fin og flot pinse med ret meget solskin. Vi begynder med skyer og enkelte regnbyger fredag og lørdag, men efterhånden bliver det tørt, og især søndag ser solrig ud.

- Vi får det ret varmt for maj måned med omkring 20 grader, lokalt op til 23 grader. Man skal huske at være opmærksom på den ret stærke sol, siger han.

Ifølge Martin Lindberg vil alle dele af landet få solskin i løbet af weekenden, men man skal tættere på for at kunne sige, hvor regnen vil falde.

Når bilen er pakket og klar til at køre mod de varme pinsedage, skal man ifølge Vejdirektoratet være opmærksom på, at man risikerer at havne i kø fredag eftermiddag.

- Der er en del, der bruger pinsen til at køre i sommerhus og til områder med mere luft, grønt og vand. Så der er meget trafik fra Sjælland mod Jylland og i sommerhusområderne, siger vagthavende Grith Schmidt.

- Vi forventer, at der vil være mest trafik fredag i tidsrummet mellem klokken 14 og 19, hvor der er risiko for kødannelse og forlænget rejsetid. Det skyldes, at ferietrafikken blandes med eftermiddagsmyldretiden, siger hun.

Hjemrejsetrafikken plejer derimod at bliver fordelt jævnt over både pinsedag og 2. pinsedag, så der forventer Vejdirektoratet ikke, at bilister skal påtænke ekstra tid på vejene.

Dog kan det ændre sig, hvis vejret bliver meget solrigt søndag og mandag.

- Hvis vejret er specielt godt de sidste dage, kan det samle trafikken sidst på dagen, fordi folk vil have de sidste soltimer med, siger hun.

Gennemsnitstemperaturen for maj måned de seneste ti år er 15,5 grader, men Danmark kan i år se frem til en varmere pinse med mellem 18 og 23 grader.

/ritzau/