Tirsdag den 8. maj holdt Rybners Gymnasium i Esbjerg et awardshow, hvor forskellige elever blev hængt ud med intime historier.

Ledelsen har valgt at droppe showet fremover. Det oplyser ledelsen på Rybners Gymnasium i en intern besked til eleverne, som BT er kommet i besiddelse af. BT har talt med en elev fra gymnasiet, der ønsker at være anonym.



Eleven, der var vidne til episoden, fortæller, at awardshowet blev afholdt til en morgensamling, hvor elever fra 1.g blev kåret med diverse titler såsom “Årets kold før 12”, “Årets par” og “Årets bommert”.

Rektor er ‘ked af det’

Under kåringen af “Årets bommert” skulle nominerede elever op på scenen, hvor baggrunden for deres nominering til prisen blev læst op.



Det var her, at intime historier af seksuel karakter blev fortalt foran 1.400 elever og lærer på Rybners Gymnasium. Ifølge JydskeVestkysten resulterede det i, at en pige forlod scenen med tårer i øjnene.



BT har tidligere talt med rektoren på Rybners Gymnasium, der beklagede episoden.



»Hvis der er nogen, der er ked af det her, så er det mig. Vi har 2.000 elever på vores skole, og jeg synes, de opfører sig rigtig godt, men der vil altid være nogen, der falder ved siden af. Det er ikke min opgave at opdrage dem - det skulle de gerne blive hjemmefra. Det er selvfølgelig mit ansvar, når nogle falder ved siden af, og jeg er ked af, når sådan noget sker,« sagde Lars Henry Andersen.

Elev er ikke forarget

Eleven, som BT har talt med, fortæller, at han dog ikke er specielt forarget over de historier, der blev delt på scenen til awardshowet, som hvert år bliver holdt for 1.g’erne på gymnasiet.



»Det er bare skæg og ballade. Jeg synes, at det hele er blevet til en stor misforståelse i forhold til, hvordan det er blevet beskrevet i medierne. Vi grinede bare, det var kun for sjov. Det var ikke for at gøre grin med dem efterfølgende, det var slet ikke meningen,« siger eleven.



Eleven fortæller også, at de nominerede angiveligt vidste, hvorfor de var blevet nomineret, og at det ville blive fortalt på scenen.

»Jeg forstår ikke, hvorfor hun løb fra scenen,« fortæller eleven om den kvindelige elev, der forlod scenen grædende, efter hendes historie blev fortalt.



Derudover fortæller den anonyme elev også, at der ikke var mulighed for, at skoleledelsen kunne nå at gribe ind, fordi episoden skete så hurtigt. I stedet gik elevrådet til sidst op på scenen for at undskylde.



»De (elevrådet red.) sagde, at de gerne ville undskyæde på grund af det, der blev sagt på scenen, for det var ikke meningen, at det skulle gå så vidt. Jeg tror, at lærerne fik elevrådet til at gå op på scenen,« siger eleven.

‘Det var uacceptabelt’

Den anonyme elev fortæller også, at skoleledelsen samme dag skrev den besked ud til eleverne, som BT er kommet i besiddelse af.



‘Kære alle. Jeg skal på ledelsens vegne tage afstand fra de historier, der fulgte med kåringen til “årets bommert”. Det var uacceptabelt og burde ikke have fundet sted. Det har jeg også meddelt udvalget for 1. G showet,' skriver Jens Frederik Justsen, vicerektor for handelsgymnasiet på Rybners.

Han fortsætter:

'Jeg havde lejlighed til at se powerpointet igennem i går aftes, men desværre ikke teksterne, der fulgte med. Det vil vi fremadrettet finde en måde, hvorpå det bliver tjekket, så vi ikke ender som i dag. De pågældende, der var nominerede på scenen i dag var informerede om, at de kunne komme på scenen. Det er korrekt - men de skal naturligvis IKKE forvente at komme op til historier som i ovenstående kategori. Det burde være indlysende for alle. Det var det ikke. Som en konsekvens heraf tager ledelsen et møde med repræsentanter for elevrådet om fremtidige 1. g shows form og indhold inden sommerferien.Spørgsmålet vil også være, hvorvidt vi fremadrettet overhovedet skal have den slags shows.'

Show afskaffet fremadrettet

Siden har ledelsen sendt endnu en besked ud til eleverne, hvor de informerer om, at det årlige awardshow for 1.g’erne fremover vil blive afskaffet. Et lignende show for 3.g’erne vil dog stadig blive afholdt.



Beskeden blev sendt ud onsdag den 9. maj, dagen efter hændelsen, hvor vicerektoren skriver:



‘Hej alle. Der er i dag af rektor truffet beslutning om, at der fremadrettet kun afholdes 3. g show på gymnasiet.’



Eleven, som BT har talt med, synes, at skoleledelsens beslutning er fin.



»Men jeg synes stadig, at det er lidt trist, at det skal gå ud over så mange andre,« siger eleven.