Alt gik som det skulle, og var som prins Henrik ønskede, siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard.

København. Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, glæder sig over, at bisættelsen i Christiansborg Slotskirke var helt i prins Henriks ånd. Hun var en af de 60 deltagere, hvor kongefamilien dominerede.

- Jeg oplevede det fantastisk smukt og fantastisk bevægende. Intet kunne være anderledes. Alt fungerede. Alle var meget bevægede. Men til trods for det synes jeg, at der var en god stemning, siger Pia Kjærsgaard.

Hun roser kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen som i en meget personlig tale fortalte om prins Henrik som far og bedstefar.

Og om, hvordan prinsen holdt fast i sin personlighed og var tro mod sig selv, selv om han ikke altid blev forstået af danskerne.

- Men prinsen forblev urokket i sin sag og forsvarede temperamentsfuldt til det sidste sine synspunkter, lød det i talen.

- For prinsen var det et spørgsmål om ligeværdighed og retfærdighed.

- Det var godt, at han også kom ind på det. Men selvfølgelig lagde vægten på alt det gode, som prins Henrik har gjort for Danmark. Og den person, han var. Det var en meget, meget fin tale, siger Pia Kjærsgaard.

Hun vil ikke kommentere, at prinsen ikke vil bisættes ved siden af dronning Margrethe blandt danske regenter i Roskilde Domkirke. I stedet spredes hans aske i dansk farvand samt i den private del af haven på Fredensborg Slot.

- Den bisættelse, han fik, var meget prins Henriks bisættelse. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Den var meget folkelig, men den var også meget royal, mener Folketingets formand.

Spørgsmål: Hvad har bisættelsen betydet i debatten om Danmark som republik eller kongehus?

- Jeg tror godt, at republikanerne kan gå hjem at lægge sig. Hvis der blev lavet en meningsmåling i dag, tror jeg, at vi ville være meget tæt på 100 procent opbakning til kongehuset, siger Pia Kjærsgaard.

/ritzau/