I flere år gik Phillip på en skole for udviklingshæmmede, da man mente, han var mentalt retarderet. Det viste sig dog senere, at han er normalt begavet, men stærkt ordblind.

Det var i børnehaven, man først blev opmærksom på, at Phillip havde svært ved at tale. Det skriver TV ØST.

Han blev derfor testet, og undersøgelsen viste dengang, at han var stærkt mentalt retarderet. Han blev derfor sendt på Storebæltskolen i Korsør, som er en skole for udviklingshæmmede.

Efterhånden som han blev ældre, begyndte han dog at undre sig over, hvorfor han gik på lige netop den skole, men da han spurgte en lærer om det, fik han ifølge sin mor - Hafdis Gudjonsdottir - at vide, at det var fordi, 'han var dårligt begavet, og at han måske havde en hjerneskade'.

Da forældrene senere ønskede at teste sønnens udvikling igen, valgte Slagelse Kommune dog ikke at gøre noget i sagen.

Først da Phillip var 16 år og gik i 9. klasse, skete der noget, da hans forældre besluttede sig for selv at betale for en psykolog, der kunne teste ham. Efterfølgende kunne psykologen fortælle, at Phillip er normalt begavet, men stærkt ordblind.

Til TV ØST fortæller Hafdis Gudjonsdottir er hun er glad for, at vurderingen af sønnen blev ændret, men hun er samtidig ked af, at der skulle gå så længe, før der skete noget.

»Man bliver ked af det, for man tænker også: 'Hvad kunne jeg have gjort anderledes som forælder?', 'hvorfor har de ikke testet ham allerede?',« siger hun.

Både Phillips forældre og Ordblindeforeningen er utilfredse med kommunens håndtering af sagen, ligesom Ordblindeforeningen kritiserer kommunen for ikke at have taget forældrenes henvendelser alvorligt, da ordblindheden kunne være blevet opdaget langt tidligere, hvis man blot havde testet ham igen.

Slagelse Kommune erkender over for TV ØST, at man skulle have handlet anderledes.

»I den konkrete sag synes jeg, det er beklageligt, at man ikke undervejs har spottet, at der kunne være noget omkring det her med dysleksi, altså ordblindhed, og man ikke dér har taget en revurdering af, om det var et andet tilbud, der var det rette,« siger skolechef i Slagelse Kommune, Per Kensø.

I dag betaler kommunen for, at Philip kan gå på Ordblindeinstituttet i Ballerup.