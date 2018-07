Søndag aften udviklede en rutinemæssig tur sig nær til en katastrofe, da en paraglider landede i en gylletank i Middelfart på Fyn.

B.T. har nu fundet frem til den mand, der ufrivilligt endte med at tilbringe noget af sin søndag aften i en fynsk gylletank. 46-årige Philip Wallentin har fløjet paraglider i over 20 år, men søndag var et motorstop tæt på at sætte en stopper for det:

»Jeg flyver en såkaldt powered paraglider med en motor på ryggen sammen med en ven i går. Vi starter samtidig og aftaler en rute, men da jeg på et tidspunkt går lidt ned, får jeg motorstop, og det er ret kritisk. Jeg kan se, at jeg enten kan lande på en bondegård, en mark med køer eller gylletanken,« fortæller Philip Wallentin.

Her ses Philip Wallentin med sin paraglider. Foto: Philip Wallentin Vis mere Her ses Philip Wallentin med sin paraglider. Foto: Philip Wallentin

Faktisk besluttede han sig for, at marken var den bedste landingsplads, men da han dykkede ned, faldt han mere end forventet. Pludselig havde han retning mod gylletanken, som han næsten undgik:

»Jeg når forbi gylletanken, men bagenden af paraglideren rammer kanten, og så bliver jeg trukket tilbage ned i tanken. Heldigvis er den tom, for ellers havde jeg ikke stået her i dag. Man kan ikke svømme i sådan noget, og det var også min største frygt, da jeg fløj ned mod den, for der kunne jeg ikke se, om den var tom eller fuld,« siger han.

Philip Wallentin røg på mirakuløs vis ned i tanken uden at slå sig, og hurtigt kom en bondemand til. Flere andre havde også kontaktet politiet, da de kort forinden havde set paraglideren suse forbi i lav højde.

Politiet kom hurtigt til og hjalp den 46-årige mand op, der lige skulle bevise sin ædruelighed, før han kunne gå fri.

Med et smil på læben kan han nu se tilbage på en situation, der dog kunne være gået meget mere galt, end hvad den endte med:

»Jeg blev chokeret i nuet, men adrenalinen tog hurtigt over, og det gik jo godt. Alt og alle har kontaktet mig, og de griner alle,« siger han.