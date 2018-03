Genoplev mandagens retssag LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

Selvom Peter Madsen er anklaget for en usædvanlig bestialsk forbrydelse og at den mentalerklæring, der er blevet udarbejdet i forbindelse med retssagen mod ham beskriver, at han angiveligt er »pervers og ekstremt utroværdig,« så har den danske ubådsbyggers tidligere elskerinder ikke oplevet ham som en voldelig eller aggressiv person.

Flere af elskerinderne, som Peter Madsen havde ved siden af sit åbne ægteskab, forklarer, at de ikke har følt sig truede eller været angste i Peter Madsens nærhed.

Mandag blev retsdag nummer fem i den såkaldte ubådssag gennemført i Københavns Byret. Her sidder den danske opfinder og raketbygger Peter Madsen på anklagebænken. Han er tiltalt for at planlægge og gennemføre drab på den svenske journalist Kim Wall den 10. august. Selv nægter han sig skyldig.

Anklager Jakob Buch Jepsen ankommer efter en kort pause til Københavns Byret. Mandag den 26. marts. Foto: Mads Claus Rasmussen Anklager Jakob Buch Jepsen ankommer efter en kort pause til Københavns Byret. Mandag den 26. marts. Foto: Mads Claus Rasmussen

»At Peter lige pludselig skulle blive voldelig... jeg finder det helt utænkeligt, sagde Deidre King, en af Peter Madsens elskerinder i retten mandag, da hun blev udspurgt af forsvarer Betina Hald Engmark.

Deidre King er en af i alt tre af Peter Madsens elskerinder, som blev afhørt i retten mandag. En fjerde elskerinde blev afhørt fredag 23. april for lukkede døre og indholdet af hendes vidneudsagn er ikke kendt af offentligheden.

Deidre King forklarede, at hun lærte Peter Madsen at kende for 12-14 år siden. En periode, som hun beskrev som 'en menneskealder'. I al den tid har hun ikke følt sig truet af ham eller været angst i hans nærvær. Hun forklarede desuden, at den seksuelle del af deres forhold begyndte i 2009 eller 2010.

Da anklager Jakob Buch-Jepsen spurgte, om hun nogensinde havde været bundet i forbindelse med, at de to havde dyrket sex i ubåden svarede hun:

»Han har aldrig vist interesse for den form for sex over for mig. Han har aldrig vist interesse for vold,« sagde Deidre King og fortsatte:

»Jeg oplever ham som et helt igennem empatisk, kærligt og godt menneske,« sagde hun.

Deidre King har været klar over, at Peter Madsen har haft adskillige andre elskerinder, mens han også har haft et forhold til hende. Det spurgte anklageren også til.

»Har du hørt om, at der var andre sider af hans seksualitet, som han dyrkede med andre?« spurgte Jakob Buch-Jepsen.

»Ja, men det har aldrig haft karakter af noget krænkende. Når voksne mennesker dyrker sex er det med samtykke, og jeg har aldrig haft indtryk af, at det var noget andet,« sagde Deidre King.

Der blev mandag også afhørt to andre kvinder, som tidligere har haft seksuelle forhold til Peter Madsen.

Begge begærede navneforbud, hvilket retten efterkom.

BT kan derfor ikke afsløre deres identitet.

En af kvinderne traf Peter Madsen til en SM- og fetishfest i sexklubben Manifest tilbage i 2008. Hun forklarede i retten, at hun gerne ville domineres seksuelt, og det var Peter Madsen villig til at prøve. Hun havde blandt andet prøvet kvælningssex med ubådsbyggeren en enkelt gang, men ikke på Peter Madsens opfordring eller ønske.

»Det var nok mest mig,« sagde hun og forklarede yderligere, at det ikke virkede som noget Peter Madsen var særligt interesseret i.

Deidre King foran Københavns Byret. Mandag den 26. marts 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Deidre King foran Københavns Byret. Mandag den 26. marts 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den tredje kvinde, som blev afhørt mandag, forklarede at hun havde et forhold kørende med både Peter Madsen og den kvinde, som udtalte sig fredag 23. april for lukkede døre, og at de tre dyrkede sex sammen. I retten kom der nogle fælles sms'er frem mellem de tre, som umiddelbart virker stærkt grænsesøgende, men vidnet holdt fast.

»Han var aldrig aggressiv,« forklarede hun i retten.

Hun beskrev også Peter Madsen som meget manisk.

»Også i forhold til sex?« spurgte forsvarer Betina Hald Engmark.

»Nej, han har ikke været manisk i forhold til sex. Kun i forhold til sit arbejde og sit liv,« forklarede hun.

Forsvarer Betina Hald Engmark forlader Københavns Byret. Mandag den 26. marts. Foto: Mads Claus Rasmussen Forsvarer Betina Hald Engmark forlader Københavns Byret. Mandag den 26. marts. Foto: Mads Claus Rasmussen

