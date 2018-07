Peter Bech fik sin dommeruddannelse i 1964 og har dømt hundredvis af fodboldkampe for børn. Men en mandag aften i juni måned i omegnen af Ikast, fik han alligevel en oplevelse, som han aldrig havde været ude for før.

Han måtte afbryde en kamp for U16-piger, fordi nogle af fædrene til pigerne på udeholdet opførte sig så dårligt, at kampen ikke kunne færdigspilles.

Fakta Dårlig forældreopførsel plager børns sport B.T. har i de seneste dage skrevet om, at børns sportsaktiviteter plages af deres forældres ofte dårlige og råbende opførsel. B.T. har talt med Dansk Ride Forbund, DBU og Dansk Tennis Forbund, som alle bekræfter, at der helt generelt er store udfordringer med forældres opførsel. Især fodbolden er hårdt ramt, hvor det er hverdag at forældre sviner dommere til, såvel som egne og andres børn på banen. DBU har igangsat en ny undersøgelse på området, der ventes færdig i august.

Der var spillet tyve minutter af kampen og hjemmeholdet var foran 2-0, da de første problemer meldte sig.

»En af fædrene fra udeholdet begynder at løbe op og ned af sidelinien, så han hele tiden ligger på linie med en af hjemmeholdets piger, der spiller i angrebet. Imens råber han hele tiden »off-side, dommer, der er off-side,« siger 69-årige Peter Bech.

Faderen, der bliver ved med at agere uofficiel liniedommer, fortsætter også med andre tilråb.

Fodbolddommer Peter Rehardt Bech måtte afbryde en U16-fodboldkamp for piger, fordi forældrene råbte af ham og gav ham fingeren. Her træner han fodboldrenge på fodboldskolen på Ikast Stadion. Foto: Tony Brøchner Vis mere Fodbolddommer Peter Rehardt Bech måtte afbryde en U16-fodboldkamp for piger, fordi forældrene råbte af ham og gav ham fingeren. Her træner han fodboldrenge på fodboldskolen på Ikast Stadion. Foto: Tony Brøchner

»Han råber også to gange »hands, dommer, der er hands (hånd på). Men der er altså ikke hånd på,« siger Peter Bech.

Da der opstår en pause i spillet går Peter Bech ud på udeholdets forældre og forklarer dem, at han gerne vil dømme kampen uden tilråb og siger direkte til den far, som netop har løbet op og ned af sidelinien og råbt op, at han skal holde op med det. I modsat fald, så må han forlade banen.

»Men han siger bare, at det gider han overhovedet ikke og han er tilskuer, så det kan jeg slet ikke bestemme,« siger Peter Bech.

Det mener Peter Bech godt han kan som dommer, men han forklarer, at hvis ikke den pågældende far vil gøre som han siger, så må han bede hjemmeholdets træner sige til ham, at han skal forlade stedet. Det har faderen åbenbart mere respekt for, så han er stille resten af første halvleg, som ender 4-0 til hjemmeholdet.

Anden halvleg starter også med sportslig nedtur for udeholdet, som kommer bagud hele 6-0. Der er dog - bortset fra lidt tilråb - relativt stille blandt udeholdets forældre.

Pludselig skyder hjemmeholdet på mål. Men bolden bliver ramt skævt og flyver højt op i luften, lander lige på baglinien en god meter ved siden af målet og hopper så tilbage ind i straffesparksfeltet igen. Nogle tror bolden er ude, men Peter Bech ser bolden som inde og hans fløjte er tavs. En af pigerne på det tabende udehold kommer dog til - i den tro at bolden har været ude - til at tage bolden op i hænderne, mens hun står i straffesparksfeltet.

»Så siger jeg til hende, at jeg altså ikke har fløjtet og bolden er stadig i spil. Derfor er jeg nødt til at dømme straffespark. Hun kigger på mig og siger stille 'ja,'« siger Peter Bech.

Så kommer der rav i den på udeholdets forældrebænk.

»En af fædrene springer op og råber meget højt 'du er dum, dommer, du er dum, du er dum,' i et væk. Samtidigt kører han sin midterste finger rundt i siden af hovedet på sig selv,« forklarer Peter Bech.

Straffesparket sikrer hjemmeholdet en score på 7-0, hvorefter Peter Bech igen går ud til de rasende forældre.

»Jeg siger simpelthen, at den pågældende forælder skal forlade stedet indtil kampen er forbi. Samtidigt beder jeg om hans navn,« siger Peter Bech.

Det er dog pure forgæves.

»Så råber han, at jeg sgu ikke skal have hans navn og han går ingen steder. Derfor henter jeg hjælp fra hjemmeholdets træner, som også har hjemmel til at bede dem forlade stedet. Men det gør ingen forskel,« siger Peter Bech.

»Så gennemfører jeg beslutningen og stopper kampen,« siger han.

Sagen kommer for disciplinærudvalget i DBU, som ender med at taberdømme udeholdet med 7-0. Udeholdet fik desuden en bøde på 2.000 kroner. Kampen havde primært betydning for hjemmeholdet, der kunne sikre sig kredsmesterskabet ved at vinde, hvor udeholdets resultat hverken gjorde fra eller til.

Peter Bech er ked af den opførsel, som han var vidne til, men ikke så meget på hans egne vegne.

»Det er jo synd for børnene. Hvad tænker pigen ikke om sin far, der var skyld i, at kampen blev stoppet?,« siger han og fortsætter:

»Nogle andre dommere har spurgt, hvorfor jeg ikke bare ignorerede det, men jeg synes ikke, den slags hører nogen steder hjemme. Jeg har dømt mange kampe, men hvis en ung dommer kommer ud til sådan en oplevelse her, så tror jeg ikke han gider dømme igen. Derfor måtte jeg skride ind,« siger Peter Bech.

Han forklarer, at børnene hele vejen igennem opførte sig pænt. Da forældrene råbte op, stod de alle bare stille og kiggede på.