Peter Ingemann er ikke flov over at vise sit eksamensbevis frem, og han mener, at unge mennesker har brug for 'gamle røvhuller' som ham selv, der kan sige, at 12-taller ikke er alt.

Foreningen 'Skole og Forældre' står bag initiativet #VisDitEksamensbevis, hvor forældre opfordres til at dele deres eksamensbevis på de sociale medier. Skuespiller Peter Mygind bidrog med sit eksamensbevis for et par dage siden, og nu melder Peter Ingemann sig også ind i kampen mod 12-taller og præstationsangst:

»Ærligt talt, så var jeg for doven og fuld halvdelen af gymnasietiden. Men jeg er stolt over mit eksamensbevis, for jeg har turde begå fejl både dengang og i dag. Og jeg tror på, at det er det, der har fået mig derhen, hvor jeg er i dag. Man opfinder ikke det nye Lego- eller Mærsk-imperium ved at være bange for at begå fejl,« siger Peter Ingemann, der forlod gymnasiet i 1993 med et snit på 8,2 på den gamle skala.

"VisDitEksamensbevis" 8,2. Gad vide hvorfor jeg valgte at blive sproglig student? Det er det mindst kloge valg, siden Abraham Lincoln i 1865, sagde til sin kone: "Åh skat jeg keder mig, skal vi ikke gå i teateret i aften" (Ja ja jeg har hugget den joke fra Den sorte Snog). Men for dem der har set Størst giver det hele nok mere mening nu.... I øvrigt var min sidste eksamen spansk. Da jeg fik mast min hue ned over mit kæmpe hoved, var det til tonerne af spansklærer Helles ord "Du får et fem-tal". Altså ikke bestået..... Kære unge mennesker. Drop det karakterræs og bliv hele mennesker og gør hvad I er glade for og dermed er rigtig gode til. Vi har brug for talent, glæde og engagement inden for alt. Det er ikke livet om gøre at man får høje karakterer eller bliver hurtig færdig. TVÆRTIMOD.....Og man aner ikke reelt hvad man vil med sit liv når man er 15, 16, 17....eller 20 år. Jeg gjorde i hvert fald ikke! Jeg ville både være tømrer og jurist....tak gud eller satan for at det aldrig skete. Folk var blevet dømt i massevis, selvom de var uskyldige, og taget var blæst af huset, hvis jeg havde valgt de uddannelser. Tag ud og rejs eller bliv hjemme og tag et arbejde. Eller gør begge dele. Få erfaring i liv! Tag til München og drik øl og lav lagerarbejde i lufthavnen (kender jeg en der gjorde)..... Whatever. Prøv af og begå fejl. Masser af fejl. Intet godt kommer ud af stressede rene og dydige robotter med ondt i selvværdet. FJUMR' ALT DET I VIL! Tag tiden. Det er det der skaber LEGO, vindmøller og billige dyner...... PS Tak til dem der har taget initiativet til at vi gamle forældre skal vise vores lunkne eksamensbevis frem. Super fed idé. PPS Jeg er hverken verdensfjern hippie eller Alternativets næste kandidat. Tror mine venner ville kalde mig liberal og temmelig borgerlig....hahaha.....så det..... #visditeksamensbevis Et opslag delt af Peter Ingemann (@ingemannpeter) den 18. Jun, 2018 kl. 4.17 PDT

I gymnasiet havde Ingemann engelsk som et hovedfag, men i dag er han især kendt for fraser som 'Just like a rainworm' og 'it's like stangtennis on ice' i programmet 'Størst'. De sproglige fejl er blevet noget af det, danskerne elsker Ingemann for, men trods det kæmper han stadig med at overbevise sine døtre om, at det er okay at fejle:

»Mine døtre er ikke hoppet af karakterræset, men det er også svært, når det er det eneste, alle snakker om i skolen. Men jeg prøver at fortælle dem, at livet ikke kun er 12-taller. Nogle gange skal man ryge en Cecil og drikke en bajer, bare fordi.«

Ingemann vil især sprede budskabet om, hverken samfundet eller de unge får noget ud af at blive presset til at være voksne, før de selv er klar.

TV-værten Peter Ingemann, bor i Ry ved Himmelbjerget, her ved tårnet på toppen af Himmelbjerget, med Silkeborgsøerne i baggrunden Foto: Henning Bagger

»Nogle gange har et gammelt røvhul som mig reelle visdomsord, som jeg håber, de unge vil tage til sig,« afslutter ingemann.

Initiativet til #VisDitEksamensbevis kommer efter, at uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) har udtalt, at han vil se på, om der bliver uddelt for mange 12-taller, da hver sjette bestående karakter er et 12-tal.