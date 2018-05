Mandag formidag er en person blevet påkørt på Fuglebakken Station i København.

»Personen er kørt til hospitalet i kritisk tilstand,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Carsten Reenberg.

Han vil ikke komme nærmere ind på personens identitet, idet de pårørende endnu ikke er blevet underrettet. Politiet modtog anmeldelsen af personpåkørslen klokken 9.15.

#HBeredskab er fremme på Fuglebakken station, #uheld personpåkørsel, togdriften er indstillet i begge retninger - opdateres. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) May 7, 2018

BT's medarbejder på stedet fortæller, at ambulancen var eskorteret af en politimotorcykel, da den forlod Fuglebakken Station klokken 9.55. Akutlægen talte til den påkørte person inde i ambulancen, kort efter at vedkommende var blevet ført derind på en båre med et hvidt klæde over sig.

Der var på det tidspunkt fem-seks politibiler, to ambulancer og tre brandbiler på ulykkesstedet.

Al togtrafik mellem Flintholm St. og Ryparken St. blev indstillet umiddelbart efter personpåkørslen, men klokken 10.09 kunne togtrafikken genoptages, da politiet var færdige med arbejdet på Fuglebakken Station.