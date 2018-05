En person er torsdag morgen fundet død efter at være brændt inde under en brand i en ejendom i Dronninglund, nordøst for Aalborg.

Det skriver Nordjyske.

Branden blev anmeldt klokken 04.28 til alarmcentralen. Da brandfolkene kort efter var fremme, fandt de en personen, som var brændt ind og omkommet.

»Der skal laves ligsyn og kriminalteknikerne skal undersøge huset,« siger Jess Fallberg til Nordjyske.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.

De pårørende er endnu ikke blevet underrettet.

Opdateres...