Politikeren Pernille Vermund har fundet sammen med sin ekskæreste, iværksætteren Lars Tvede. Nu uddyber hun, hvorfor de er blevet kærester igen.

»Det er ingen hemmelighed, at vi faktisk også var glade for hinanden, da vi gik fra hinanden,« siger Pernille Vermund til B.T.

Derfor har det forelskede par hurtigt fundet ud af, at de alligevel ikke kan lade hinanden være.

Søndag offentliggjorde parret deres genforening ved at ændre deres civilstatus på Facebook fra 'single' til at være i et forhold med hinanden.

Pernille Vermund lægger ikke skjul på, at distancen var hovedårsagen til, at de for lidt over en måned siden valgte at gå hver til sit.

»Lars bor og arbejder i Schweiz, og jeg bor her med mit firma, mine børn og mit politiske arbejde, og det har gjort det rigtig svært at få tingene til at hænge sammen,« siger Pernille Vermund.

Hun fortæller, at bruddet mellem dem gjorde dem klogere på deres forhold.

»Vi har i virkeligheden glemt at prioritere hinanden højt nok, og så troede vi, vi ville være lykkelige hver for sig. Men det var vi så ikke,« siger hun.

Selv om de begge har en dagligdag i hver sit land, har de endnu ingen planer om at flytte over til hinanden. Pernille Vermund tror på, at det godt kan lykkes, på trods af distancen.

»Vi kan sørge for, at i den tid vi har sammen, er der mere fokus på kærlighed og ikke alt muligt praktisk,« siger 42-årige Pernille Vermund og fortsætter.

»Vi ser kun hinanden en eller to gange om måneden. Det fungerer fint at bo i hver sit land. Han er rigtig glad for at bo i Schweiz, og jeg kommer ikke til at flytte fra Danmark,« siger Pernille Vermund.

»Vi er sammen igen, og vi er glade og nærmest nyforelskede begge to. Så alt er godt,« siger hun.