Selvom hun har ligget begravet på en kirkegård i Roskilde siden 2009, har Ester Marie Hansen fået besked fra e-boks om, at den digitale posttjeneste har styr på hendes data.

Det undrer hendes søn, Per Hansen, sig over. For ifølge den 57-årige cafe-ejer udstiller mailen til hans afdøde mor, at e-boks ikke har styr på, hvem deres brugere er - og om de er i live.

»Jeg synes, det siger meget, at man bare sender den her besked, fordi man får at vide, man skal. Jeg tænker, at man gør det mere af pligt end fordi, man egentlig bekymrer sig om sine brugere. Det må bare ikke ske, at man skriver til en afdød,« siger han.

Mailen til Ester Marie Hansen sker som følge af, at e-boks i forbindelse med det nye EU-databeskyttelsesdirektiv GDPR, der træder i kraft fredag, har skrevet til tjenestens brugere, at ‘håndtering og sikkerhed omkring dine personlige data er del af vores DNA,’ som beskeden indledes med.

Men det klinger hult, når en person, der har været død i over ni år, også modtager den besked, mener Per Hansen.

Per Hansen, der har fuldmagt til at tilgå sin mors e-boks, fortæller, at beskeden fra posttjenesten, der ejes af Nets og PostNord, er den første, siden hun døde. Privatfoto Per Hansen, der har fuldmagt til at tilgå sin mors e-boks, fortæller, at beskeden fra posttjenesten, der ejes af Nets og PostNord, er den første, siden hun døde. Privatfoto

Ifølge kommunikationsdirektør hos e-boks, Susanne Søndahl Wolff, er det dog med fuldt overlæg, at afdøde fortsat får post.

I skriver, at i har styr på brugernes data, men hvorfor har i ikke styr på, hvem der er levende eller døde?

»Sagen er, at vi ikke automatisk lukker postkasser ved dødsfald. Således har de pårørende mulighed for at komme til den afdødes postkasse, så de kan se de dokumenter, der måtte ligge. Så det er af hensynet til de pårørende, at det er sådan,« siger Susanne Søndahl Wolff og fortsætter:

»Postkasserne lukkes ikke automatisk, fordi vi ikke har samkørsler med registre, der kan fortælle os, hvis nogen er døde. Men det er også fordi, vi kan være nervøse for, at der så kunne ske fejl, hvor pårørende står i en situation, hvor de ikke kan få adgang til den afdødes dokumenter.«

Susanne Søndahl Wolff forklarer, at e-boks ikke automatisk lukker postkasser for afdøde brugere. Pressefoto Susanne Søndahl Wolff forklarer, at e-boks ikke automatisk lukker postkasser for afdøde brugere. Pressefoto