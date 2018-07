Både generne og forældrenes indkomst har betydning for, om børn bliver overvægtige, siger fedmeforsker.

København. Rundt om i landet er der store forskelle på, hvor mange børn der vejer for meget.

I nogle kommuner er der næsten ingen overvægtige børn i skolernes 4. til 6. klasse. Andre steder er hvert tiende barn i samme aldersgruppe svært overvægtigt.

Andelen af overvægtige børn hænger sammen med, hvor meget forældre i de forskellige kommuner tjener, fortæller professor, fedmeforsker og overlæge Jens Meldgaard Bruun fra Regionshospitalet i Randers.

- En families indkomst betyder en del for udviklingen af svær overvægt hos børn og unge. Men indkomst gør det ikke alene, for de gener, som et barn har, betyder endnu mere, siger han.

Jyllands-Posten har analyseret tal for overvægt i landets kommuner fra hjemmesiden esundhed.dk, der hører under Sundhedsdatastyrelsen.

Tallene viser, at rige kommuner nord for København som Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kun har en andel på 0,7 procent af svært overvægtige børn på 4. til 6. klassetrin.

I den modsatte ende af skalaen ligger kommuner som Jammerbugt og Struer, hvor flere end ti procent af børnene er svært overvægtige.

Ud over forældrenes indkomst og børnenes gener afhænger overvægten blandt de yngste også af kommunernes tilgange til overvægt.

- En del af forklaringen på den skæve fordeling af overvægtige børn er, at der er forskel på kommunernes prioritering og økonomi. Desuden mangler man en overordnet vejledning i, hvad man skal gøre med de her børn og unge, siger Jens Meldgaard Bruun.

Han tilføjer, at Sundhedsstyrelsen arbejder på en samlet anbefaling til håndtering af overvægt hos børn, som ventes udgivet i begyndelsen af 2019.

Jens Meldgaard Bruun forklarer, at overvægt kan vise sig tidligt i et barns liv. Derfor er der god grund til at lave kommunale indsatser, som fra et tidligt tidspunkt tager hånd om børn, der har tendens til overvægt.

- Allerede fra barnet går fra at være spæd og ind i barnealderen, skal man være opmærksom. Men man skal ikke være overbekymret.

- Men man skal være opmærksom og måske lægge nogle besøg ind, så det er muligt at følge de familier, hvor man kan se, at der kan komme et problem med overvægt, siger Jens Meldgaard Bruun.

/ritzau/