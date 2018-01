Kun 51 procent af opkaldene til hovedstadens akuttelefon i 2017 blev besvaret inden for tre minutter.

København. Det er i dag fire år siden, at Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden gik i luften.

Men 1813 har stadig svært ved at leve op til deres egen målsætning om, at 90 procent af alle opkald skal besvares indenfor tre minutter, skriver DR P4 København.

Ifølge de seneste tal fra 2017 blev kun 51 procent af opkaldene besvaret inden for tre minutter, mens 82 procent blev det indenfor 10 minutter.

Akuttelefonen 1813 har siden sin start haft store problemer med både ventetider og personalemangel.

Derfor har flere politikere i den seneste tid åbnet op for, at Region Hovedstaden indgår en aftale med De Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der bemandende den gamle lægevagt, som 1813 erstattede.

Christoffer Buster Reinhardt, der formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, håber på en aftale med PLO.

- Jeg er glad for, at vi forbindelse med konstitueringsaftalen, har fået et bredt politisk flertal hen over midten til at indgå nye forhandlinger med De Praktiserende Lægers Organisation (PLO), så der kan gøres noget ved de her groteske tal, siger han til DR P4 København.

Ifølge Jakob Kjellberg, professor ved VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, så er tiden til, at Region Hovedstaden begraver stridsøksen med PLO og får landet en aftale.

- Det er en rigtig god idé at få PLO ind i folden. Det er de almene praktiserende læger, som er primært trænet til at vurdere akutte opkald, siger han til DR P4 København.

Hos Region Hovedstaden kalder man det en "dumhed", at have en målsætning på, at folk skal komme igennem til Akuttelefonen 1813 inden for tre minutter.

Det siger Leila Lindén, medlem af regionsrådet for Socialdemokratiet.

- Vi lavede en stor dumhed, da vi sagde man skulle igennem inden for tre minutter. Det er slet ikke realistisk. Jeg vægter meget højt, at folk er tilfredse med den behandling og service man får, når de kommer igennem, siger hun til DR P4 København.

- Og hvis der er noget rigtig galt, og det skal gå hurtigt, så er det jo ikke 1813 man ringer til, siger hun til DR P4 København.

/ritzau/