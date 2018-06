Folk med funktionelle lidelser føler sig ofte som kastebolde, ingen griber. Det skal stoppes, mener styrelse.

København. Sundhedsstyrelsen offentliggør mandag en rapport med anbefalinger til regioner, kommuner, læger og andre behandlere, om hvordan sundhedsvæsenet markant bør oprustes til bedre at håndtere patienter med funktionelle lidelser.

De omkring 100.000 danskere, der ifølge Sundhedsstyrelsen er svært invalideret af uforklarlige lidelser, udgør et kæmpe problem.

Funktionel lidelse er årsag til store sociale og personlige problemer, der både koster samfundet og den enkelte dyrt.

Der er tale om mennesker, som kan være plaget af stærke smerter fra store dele af kroppen, uro, koncentrationsbesvær, svimmelhed, lammelser, opkastninger, træthed og maveproblemer, uden at lægerne aner hvorfor.

Og hvor ingen lægelig undersøgelse kan hjælpe til at forstå patientens gener.

- Vi skal væk fra den her langstrakte odyssé, hvor patienter med funktionel lidelse vandrer rundt i sundhedsvæsenet og føler sig som kastebolde, ingen griber eller vil kendes ved.

- De risikerer overbehandling, stigmatisering og unødige risikofyldte undersøgelser og indgreb, der sjældent hjælper på deres alvorlige symptomer, siger overlæge Astrid Nørgaard, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, til Politiken.

Hver region skal derfor ifølge Sundhedsstyrelsen oprette særlige tværfaglige teams i det somatiske sundhedsvæsen, hvor eksempelvis gigtlæger, neurologer, mave-tarm-læger, psykiatere, psykologer og ergo- og fysioterapeuter sammen ser de sværest ramte patienter.

Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, anerkender, at der for disse patienter er "behov for en ekstra indsats", men understreger, at indsatsen allerede er i gang:

- Der er etableret ét center, og flere er på vej, siger hun til Politiken.

