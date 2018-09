Nationale sundhedsmål vidner om et presset sundhedsvæsen, mener patienternes interesseorganisation.

København. Selv om det går frem på en række målpunkter i det danske sundhedsvæsen, så tegner der sig overordnet et billede af et presset sundhedsvæsen, hvis man spørger patienternes interesseorganisation.

Ifølge Danske Patienters direktør, Morten Freil, går det især frem, der hvor det handler om effektivitet.

- At man får flere gennem systemet, og at man får folk hurtigere ud af hospitalerne. Men til gengæld tyder det på, at det pres, der er på systemet, også går ud over kvalitet og sammenhæng.

- Det går i den forkerte retning for eksempel i forhold til genindlæggelser, siger han.

En ny rapport fra Sundheds- og Ældreministeriet gør status over de nationale sundhedsmål. Det er en række punkter, som er aftalt mellem kommuner, regioner og regeringen.

Rapporten viser, at det går frem på 18 ud af 33 punkter. Til gengæld går det tilbage på ni punkter.

Tallene viser blandt andet, at 11,6 procent af patienterne genindlægges inden for 30 dage, når man gør det op på landsplan. Det er en stigning i forhold til sidste år.

Den gennemsnitlige liggetid på hospitalet er faldet til 3,3 dage i gennemsnit.

- Vi synes også, at det er vigtigt, at sundhedsvæsnet er effektivt, og at der ikke ligger færdigbehandlede patienter på sygehuset. Men når der kommer flere patienter igen, så vidner det måske om, at patienterne udskrives for tidligt.

- Eller også har kommunerne simpelthen ikke den tilstrækkelige kapacitet og kompetencer til at tage sig af patienterne, siger Morten Freil.

For patienterne kan det være en frustrerende oplevelse.

- Vi kan se, at mange patienterne er kastebolde mellem sygehusene, de kommunale indsatser og almen praksis, når de bliver udskrevet, tilføjer Morten Freil.

Morten Freil hæfter sig også ved, at der er blevet mere overbelægning på de medicinske afdelinger, og at det er gået tilbage med overholdelse af kvalitetsmål.

Til gengæld er det positivt, at ventetiderne på at blive opereret er faldet.

- Der er faktisk også blevet lidt færre genindlæggelser i psykiatrien. Men det sker fra et meget dårligt udgangspunkt, siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger i en pressemeddelelse, at patienter - især de ældre og kronisk syge - skal opleve bedre sammenhæng i deres behandlingsforløb.

- Når vi ser på målingen, står det klart, at der er vi slet ikke endnu. Det skal den kommende sundhedsreform være med til at rette op på, siger hun.

/ritzau/