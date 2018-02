To gange i løbet af en nattevagt i februar 2016 faldt en sygeplejerske i søvn på Køge Sygehus.

Den pågældende nat havde den kvindelige sygeplejerske ansvaret for at holde vagt ved en dødelig syg og urolig terminalpatient. Sygeplejersken faldt dog i søvn, og mens hun sov, fik den mandlige patient revet flere slanger og aggregater ud af sin krop, hvorefter han afgik ved døden.

Sygeplejersken blev efterfølgende tiltalt i sagen, og nu er hun blevet idømt en bøde på 5.000 kroner.

Det skriver Dagbladet Køge.

Et vidne forklarede i retten, at en såkaldt drop-alarm havde lydt i mere end et minut, men at sygeplejersken havde overhørt den i sin søvn og først vågnede, da vidnet kom ind på stuen.

Terminalpatienten var på dette tidspunkt ikke afgået ved døden, men da vidnet senere på natten kom ind på stuen, kunne vedkommende konstatere, at patienten var død, og at sygeplejersken igen var faldet i søvn.

Dommeren i sagen, Anders Herping Nielsen, har ikke ud fra sagens beviser kunnet bevise, at 'dødens indtræden på det pågældende tidspunkt skyldtes tiltaltes forhold,' lyder det i dombogen.

Foruden bøden på 5.000 kroner skal sygeplejersken også betale sagens omkostninger.