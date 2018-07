Solen hamrer ned fra oven og giver os brankede næser for tiden. Det samme gør den på de mange feriedestinationer i Sydeuropa, der netop nu modtager tusindvis af forventningsfulde danskere.

Men med varmen under sydlige himmelstrøg følger også højsæsonen for madforgiftninger, som kan spolere en ellers imødeset ferie totalt.

For bakterier i ikke mindst kødretter kan formere sig med enorm hast, hvis maden står fremme på en buffet i varme omgivelser.

Og det kender man følgerne af hos de danske forsikringsselskaber. Her er der ekstra drøn på ved telefonerne i øjeblikket med at tage imod opkald og give gode råd til bekymrede kunder, der er blevet syge med madforgiftning på ferien og må trækkes med smerter, mavekrampe og diarré i stedet for at dase på en liggestol ved poolkanten.

»Hvis man kigger på de 10 hyppigste skader, der sker i udlandet, så er dårlig mave som følge af madforgiftning sammen med infektionssygdomme det, der topper listen. Det er en sæsonbetonet skade og et meget kendt problem. Vi ser det år efter år,« siger Søren Frederiksen, kommunikationskonsulent i Gjensidige, som også ejer det selvstændige brand Gouda, der er specialiseret i rejseforsikringer.

»Vores alarmcentral, som betjener Gouda-kunderne, har virkelig travlt i øjeblikket. Det er højsæson for dem lige nu.«

Europæiske ERV er Danmarks største udbyder af rejseforsikringer. Også her oplever man travlhed på grund af madforgiftninger på ferien under sydlige himmelstrøg.

»Det er bestemt noget, vi kender. Vi råder typisk til, at folk kontakter den lokale læge, hvor de er, hvis de har problemer. Det er sjældent, det er så galt, at det er nødvendigt med hjemtransport,« siger Bjørn Cronquist, Europæiskes nordiske chef for presse, salg og marketing.

En Gallup-undersøgelse lavet for Gouda blandt et repræsentativt udsnit af danskere, der har rejst til i eller udlandet, viser, at 29 procent - altså næsten hver tredje - har haft problemer med maven af mindst et døgns varighed som følge af madforgiftning.

»Det er en tendens, der ikke har ændret sig. Det er det samme billede, vi også ser gennem andre spørgeundersøgelser,« konstaterer Søren Frederiksen.

Ved at opretholde en høj hygiejne, ikke mindst ved hyppig håndvask, kan man selv gøre meget for at forhindre en spoleret ferie. Men det er ingen garanti for, at alle andre gør det samme. Derfor skal man være opmærksom på, at man leger med skæbnen, hvis man f.eks. spiser fra en buffet, der ikke er nedkølet.

Antallet af bakterier i kød bliver ved 30 grader fordoblet hver halve time. Det betyder, at der i et kyllingespyd eller andre kødretter, som har ligget fremme på buffeten i to timer, vil indeholde 16 gange så mange bakterier.

Læge Jerk W. Langer siger:

»De gode råd, som vil kunne forhindre 90 pct. af tilfældene, er, at man altid skal vaske hænder efter toiletbesøg, vask frugten, lad være med at bruge isterninger af vand fra vandhanen, bland ikke råt kød og grøntsager. Og børst heller ikke tænder i vand fra vandhanen. Tag ikke for mange chancer og køb vand, hvis man er bare det mindste i tvivl om vandkvaliteten, der hvor man er,« siger han.