Det er en god idé at køre ekstra forsigtigt her til morgen, for flere steder i landet er der onsdag morgen glatte og isglatte veje.

Det oplyser Vejdirektoratet.

I hele det nordlige Sjælland og Hovedstadsområdet advarer Vejdirektoratet om glatte veje, og i Næstved, Holbæk og Nyborg på Fyn meldes der om isglatte veje. På Bornholm meldes der også om glatte veje.

»Sjælland og en lille smule af Fyn er ramt her til morgen, og det har givet mindre udfordringer den sidste times tid. Der har været små materielle uheld, fordi folk kører for hurtigt. Der bliver saltet, hvor det har lagt sig, men man skal huske, at selvom det er påske, og vi synes, det skulle være forår, så er det sne og vinter derude, så man skal køre efter forholdene,« siger den vagthavende ved Vejdirektoratets pressetjeneste.

I Jylland kan man dog glæde sig over at være fri for de glatte veje.

»Vi har overhovedet ingen meldinger om, at der skulle være sne der, så det er kun den østlige del af landet og Bornholm,« siger den vagthavende.

Som konsekvens af det glatte vejr, advarer Københavns Vestegns Politi også tidligt onsdag morgen om, at bilister skal være opmærksomme og køre forsigtigt, da der er faldet sne flere steder.

Godmorgen til alle bilister der benytter vejnettet på Vestegnen Onsdag morgen. Grundet snefald i nat er dele af vejnettet glat, hvorfor vi opfordrer til, at i kører forsigtigt og efter forholdene. Kom sikkert frem og god morgen/ Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) March 28, 2018

Det kolde vintervejr ser ud til at holde ved lidt endnu, og ifølge DMIs prognose er der risiko for snefygning i Øst- og Midtjylland onsdag, ligesom der kan komme snebyger i det meste af landet. Skærtorsdag kan der også falde sne, ligesom der er risiko for snefygning tidligt på dagen.