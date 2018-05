Regeringens såkaldte 'ghettoplan' kan ramme børnefamilier over hele landet på pengepungen, hvis deres barn har mere end det tilladte fravær. Det skriver dr.dk.

Selvom 'ghettoplanen' som udgangspunktet skal forhindre parallelsamfund i landets ghettoer, kan et element få konsekvenser for børnefamilier landet over.

Hvis dit barn har for meget fravær i skolen, kommer det til at få konsekvenser for børnechecken uanset, hvor du bor.

Mere præcist må et barn i folkeskolen maksimalt have 14,9 procent fravær i et kvartal - som følger kalenderåret - hvis børnechecken skal beholdes. Det fortæller undervisningsminister Merete Riisager til mediet.

Men det er ikke al slags fravær, som gør sig gældende, når det skal bestemmes om børnechecken skal i spil. Der skal skelnes nemlig mellem lovlig fravær og ulovlig fravær fortæller ministeren.

»Reglerne om registrering af fravær bliver ikke ændret. Så det afhænger af, om skolelederen har godkendt fraværet. I dag gælder det, at sygdom eller lignende, samt fravær, der er godkendt af skolelederen, er lovligt fravær. Alt øvrigt fravær, der ikke falder i de kategorier, er ulovligt fravær,« forklarer Merete Riisager og uddyber:

»Når skolelederen skal vurdere, om han eller hun vil godkende en elevs anmodning om fravær (til for eksempel at holde ferie udenfor skoleferierne), skal der foretages en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære. Hvis skolelederen ikke kan godkende fraværet, så kan en ferie i Thailand være ulovligt fravær.«

Hun fortæller samtidig, at fraværet som udgangspunkt skal nulstilles hvert kvartal. Samtidig beskriver Mere Riisager, at et skoleår - gennemsnitligt set - er 200 skoledage, så syv dages fravær i et kvartal vil svare til 15 procent - og dermed være for meget.