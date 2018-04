Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



I halvandet år har byens bilister stort set kunnet holde, som det passede dem. Men det skal nu være slut.

Således har lokalpolitikerne nu bestemt sig for, at der skal gøres noget ved lovløsheden på parkeringsområdet i Nyborg, skriver Fyens.dk.

Nu skal der oprettes et lokalt p-korps, der skal være klar til turistsæsonen begynder.

»Jeg er sikker på, at det her bliver vedtaget i byrådet,« siger Per Jespersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, til avisen.

Siden efteråret 2016 har Fyns Politi stort set undladt at kontrollere bilisternes parkeringer i den østfynske by. Og i takt med at de lokale bilister opdagede dette, er problemerne med ulovlige parkeringer steget til et punkt, hvor de lokale forretninger led skade.

Således har flere erhvervsdrivende klaget over, at deres kunder ikke kunne finde parkeringspladser, fordi bilister hensynsløst holdt langtidsparkeret til trods for skiltning om tidsbegrænset parkering.

Men da ingen har kontrolleret p-skiverne i byen, har mange valgt at blæse på reglerne.

Foruden langtidsparkeringer har byen også været plaget af andre ulovlige parkeringer. Eksempelvis skriver Fyens.dk, at Nyborg Fritids- og Idrætscenter har haft problemer med biler, der holdt helt tæt på indgangen i et område, der ellers er forbeholdt cykler og busser.

Politiet har to gange siden nedlæggelsen af p-korpset været på gaderne i Nyborg for at kontrollere parkeringen. Begge gange har det resulteret i en stribe bøder til bilister.