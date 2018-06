Voldsom kløe og udslæt. Det er symptomerne ved den såkaldte ´svømmers kløe´, som har angrebet et barn efter at have badet i Ørnsø i den vestlige ende af Silkeborg. Det skriver TV2 Østjylland.

Det får nu Silkeborg Kommune til at gå ud og advare på Facebook.

- Vi har fået en henvendelse om, at et barn har fået svømmers kløe efter at have badet i Ørnsø. Det er ufarligt, men kan give voldsom kløe og udslæt – særligt hos børn og allergikere, skriver kommunen, som derfor opfordrer badelystne til at finde et andet sted at bade:

- Hop derfor i en af de andre skønne badesøer – Ørnsø er nemlig slet ikke egnet til en dukkert i sommermånederne på grund af de mange alger.

Parasit under huden

Den voldsomme kløe og udslættet skyldes en parasit, der normalt angriber fulge. Der er tale om en lillebitte såkaldt ikte, som er halv milimeter lang fladorm, der er i familie med igler.

- Ikterne kan mærke varmen fra svømmere. De tror, det er en and og forsøger at gnave sig igennem huden. Det kan de ikke og mens de forsøger, udskiller de nogle stoffer, som virker meget generende, fortæller Poul Hald Møller, der er biolog i Teknik og Miljø Forvaltningen i Silkeborg Kommune.

Ikte-biddene fører til en betændelsesagtig tilstand i huden, som kan vare mellem få dage og flere uger.

Undgå grumset vand

Det er heldigvis ikke så ofte, man ser ikte-angreb på mennesker, men Naturstyrelsen har de senere år fået flere henvendelser om fænomenet.

Hovedsageligt i Esrum Sø og Buresø på Sjælland. Der er dog nogle helt simple ting, du kan gøre, hvis du vil undgå de irriterende parasitter:

- Lad være med at bade på lavt vand. Lad være med at bade, hvor der er rørskov. Lad være med at bade i vand, der er uklart, siger Poul Hald Møller, som har et yderligere råd.

- Sørg for at være i det fri vand, for der er chancen for at møde ikterne mindst.