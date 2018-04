Højre eller venstre? Selv om langt de fleste danskere kører efter gps, skændes vi stadig med vores bedre halvdel, når vi er på køretur og skal finde vej.

Mor sad med kortet, far med rattet, og pludselig blev stemningen i bilen en anden. Hun ville nemlig den ene vej, han den anden, og nå ja, for Gud ved hvilken gang - endte vi selvfølgelig med at køre forkert.

De fleste af os, der er født før gps'en, kan sikkert genkalde os scenariet fra vores barndom, når vi sad på bagsædet og hørte mor og far skændes om, hvorvidt vi skulle køre til højre eller venstre.

Men selv om højteknologisk navigation har været en integreret del af de fleste personbiler de seneste mange år, så skændes vi altså stadig om, hvilken vej vi skal køre, når vi er på tur.

Det fremgår af en undersøgelse, som YouGov har lavet for benzinselskabet INGO.

Her svarer hver femte bilist, at de ofte eller indimellem skændes med deres partner i bilen om, hvilken vej de skal køre, og halvdelen har prøvet at være så uenige om ruten, at det er kommet til verbalt slagsmål i kabinen.

Og selv om man måske skulle tro, at gps'en løste alle den slags problemer, så viser undersøgelsen faktisk, at det forholder sig lige modsat. Af dem, der i undersøgelsen svarer, at de altid bruger gps, er det hele 27 procent, der enten ofte eller indimellem skændes om ruten, mens det kun er 14 procent for dem, der aldrig bruger gps.

Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvem der er årsag til mundhuggeriet, men det er især kvinderne, der oplever, at det ender i skænderi. 24 procent af kvinderne svarer, at de ofte eller ind i mellem skændes om ruten med deres partner, mens det samme gælder for 17 procent af mændene.

Ifølge undersøgelsen skulle det også være kvinderne, der er mest tilbøjelige til ikke at kunne finde vej. 32 procent af kvinderne kører ofte eller ind i mellem forkert. Det er dobbelt så mange som blandt mændene.

Paradoksalt nok viser undersøgelsen også, at vi danskere selv mener, at vi har en god stedsans. Faktisk mener to tredjedele, at vores stedsans er god eller meget god. At dømme efter undersøgelsen har vi åbenbart ikke samme tiltro til vores partneres evner som vejvisere.